德飛機撞民宅「炸出巨大火球」4死傷！失事前「曾撞熱氣球」　飛行員失蹤

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記者詹雅婷／綜合外電報導

德國西北部城市韋瑟爾（Wesel）25日發生輕型飛機墜毀衝撞民宅意外，猛烈撞擊瞬間爆發巨大火球，目前已知至少3人喪命，另有一名孩童受到輕傷。儘管現階段飛機失事原因尚未確定，但外傳當時飛機曾與熱氣球相撞。

▲事發地點韋瑟爾距離北萊茵威斯伐倫州首府杜塞道夫（Düsseldorf）以北約65公里，距離杜塞道夫機場約莫1小時車程。（圖／路透，下同）

綜合BBC等外媒報導，當時該架飛機載著2名人員自馬爾（Marl）一處飛行場起飛，但卻發生衝撞民宅事故。目擊者稱，事發當下，現場發生爆炸，爆發出巨大火球。當局當日下午2時42分左右接獲通報後，緊急出動大批警力及4輛消防車趕至現場，隨即拉起封鎖線。

民宅屋頂嚴重毀損殘破，窗戶外牆明顯有被燒到焦黑的痕跡。事後，警方表示，相關人員在民宅閣樓發現3名成年死者，但身分仍有待釐清，現場還有一名受到驚嚇的孩童，所幸孩子只有輕傷，目前正在醫院接受治療。

根據當地媒體《漢堡晚報》（Hamburger Abendblatt）取得的消息，飛機在失事前疑似是撞上熱氣球。稍早消息指出，飛行員仍未被尋獲，但失事地點周邊也發現一副飛行員彈射逃生使用的降落傘。