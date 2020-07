德飛機撞民宅「炸出巨大火球」4死傷！失事前「曾撞熱氣球」　飛行員失蹤

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合外電報導

德國西北部城市韋瑟爾(Wesel)25日發生輕型飛機墜毀衝撞民宅意外,猛烈撞擊瞬間爆發巨大火球,目前已知至少3人喪命,另有一名孩童受到輕傷。儘管現階段飛機失事原因尚未確定,但外傳當時飛機曾與熱氣球相撞。

▲事發地點韋瑟爾距離北萊茵威斯伐倫州首府杜塞道夫(Düsseldorf)以北約65公里,距離杜塞道夫機場約莫1小時車程。(圖/路透,下同)

綜合BBC等外媒報導,當時該架飛機載著2名人員自馬爾(Marl)一處飛行場起飛,但卻發生衝撞民宅事故。目擊者稱,事發當下,現場發生爆炸,爆發出巨大火球。當局當日下午2時42分左右接獲通報後,緊急出動大批警力及4輛消防車趕至現場,隨即拉起封鎖線。

民宅屋頂嚴重毀損殘破,窗戶外牆明顯有被燒到焦黑的痕跡。事後,警方表示,相關人員在民宅閣樓發現3名成年死者,但身分仍有待釐清,現場還有一名受到驚嚇的孩童,所幸孩子只有輕傷,目前正在醫院接受治療。

根據當地媒體《漢堡晚報》(Hamburger Abendblatt)取得的消息,飛機在失事前疑似是撞上熱氣球。稍早消息指出,飛行員仍未被尋獲,但失事地點周邊也發現一副飛行員彈射逃生使用的降落傘。

