陳其邁狠酸：高雄這2年沒發大財「越來越糟糕」　要用2年拚4年！

記者袁茵／高雄報導

高雄市長補選電視政見會於1日登場，民進黨籍高雄市長補選候選人陳其邁在申論階段，一開頭就先提及，為什麼高雄要進行第3次選舉？因為「高雄這2年沒有發大財」，狠酸被罷免的前高雄市長韓國瑜過去競選口號「發大財」。

陳其邁說，高雄今年已經投過2次票，現在為什麼要進行第3次投票？因為高雄這2年沒有發大財，沒變得更好，反而越來越糟糕。

陳其邁表示，從指標來看，過去高雄營利事業銷售額都逐年成長，但前高雄市長韓國瑜上任後，去年卻減少1246億，青年失業率也在韓國瑜上任後，從過去的9.2％增加到11.3％，今年上半年更達到12.7％。整個投資來看，過去招商都是數百億，還拿到財政部的招商卓越獎項，但韓國瑜上任後卻從數百億掉到76億，連零頭都不到。

陳其邁指出，高雄市民痛苦2年，不論是市長滿意度墊底，進步變退步，都是市民這幾年來共同憂慮的，高雄必須重新啟動，這是新市長的責任，一定會努力、盡速追趕市政建設，把4年建設做好做滿，並延續他在政院的防疫經驗，讓產業轉型、就業、交通建設、空污防治優先。

而陳其邁也強調，未來如果擔任高雄市長，會嚴守財政紀律，積極開源節流，利用2年拚4年，讓高雄大步邁進。

▼陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）