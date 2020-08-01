快訊／染疫工程師完整足跡曝！搭高鐵上台北　24處餐廳、健身館、酒吧

▲外籍工程師染疫彰化縣衛生局匡列371人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

指揮中心今(1)日證實，一名來台2個月的比利時工程師感染新冠肺炎，目前被收治負壓隔離病房治療中，公司的同事目前也接獲需居家隔離通知14天通知，期間曾到過台中、宜蘭彰化等地，彰化縣衛生局長葉彥伯請縣民無須擔憂，目前已經跟他有過接觸的371位民眾接受進一步隔離採檢。

該名工程師是於今年5月3日入境台灣工作，在7月29日返回歐洲前主動赴醫院採檢，一採呈弱陽性，已緊急收治隔離，期間於5月21日到6月18日曾到過彰化，6月29日至7月29日間曾到台北、台中及宜蘭各地，也住過3家旅館去過2間健身館共計8次健身。

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▲外籍工程師染疫足跡曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葉彥伯指出，此名外籍工程師無戴口罩習慣，停留彰化期間的活動範圍職場、酒吧、餐廳、健身館等24處社交場所，主要交通工具為計程車、高鐵及自轎車，潛伏期為6月25日至7月8日間，罹病期為7月9日至29日間。

彰化縣衛生局目前已經清查與他同公司外籍員工與46名職場接觸者，台籍友人3人、3處旅館88人、7處餐廳、健身館及12名計程車司機與醫護人員等等共有371位接觸者，居家隔離有49人、自主健康管理116名、感染風險評估有206人，至於是否涉足其他場所，正由警方協助，清查數位軌跡中。

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