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台電辦振興經濟活動　近千員眷走訪海線景點消費做公益

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▲▼台電舉辦員眷活動刺激經濟，近千人參加。（圖／台電中區處提供）

▼台電舉辦員眷活動刺激經濟，開心在賣場吃美食。（圖／台電中區處提供）

記者李忠憲／台中報導

疫情趨緩，中央鼓勵民眾走到戶外消費振興經濟，台電公司台中區營業處配合政策，1日在海線地區舉辦「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，更加碼祭出「消費滿500元送200元禮券」，近千名台電員工眷屬報名參加直呼「比百貨周年慶還划算」，也確實達到震性當地經濟的目標。

台電台中區營業處為配合政府政策，協助因肺炎疫情使得營收受影響的商家及企業，達到「振興消費、活絡經濟」的目的，並呼應台電「走出戶外拚經濟，少在家裡吹冷氣」的政策。今天在台中清水、梧棲地區舉行「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動。

▲▼台電舉辦員眷活動刺激經濟，近千人參加。（圖／台電中區處提供）

▲台電舉辦員眷活動刺激經濟，近千人參加，更舉辦攝影比賽記錄當地之美。（圖／台電中區處提供）

近千名台電員工及眷屬在中區處長郭芳楠帶領下，先後前往知名景點高美濕地及三井OUTLET，除拍下美景照片外，也在購物廣場大啖美食並購買當地特產及商品，用實際行動促進行銷當地經濟。

▲▼台電舉辦員眷活動刺激經濟，近千人參加。（圖／台電中區處提供）

▲台電員眷現場也發起捐發票做公益活動。（圖／台電中區處提供）

處長郭方楠表示，台電台中區處鼓勵員眷暑假期間走出戶外，參與公司舉辦的福利活動，今天特別加碼辦理「消費滿500元，送200元禮券」的活動。另也鼓勵同仁在消費之餘「捐發票做公益 」，踴躍捐贈本次發票或其他發票，發揮愛心、隨手做公益，並將募捐發票贈予公益團體。

此外，為鼓勵同仁多多欣賞在地美麗風光，並同時行銷台中海線的在地美景，今天也同時舉辦了高美濕地攝影比賽！一整天的活動下來，台電的同仁不只是「吃滿、玩滿、買滿滿」，更帶著高美濕地的夢幻夕照以及風車美景一同滿載而歸。

台電台中區處表示，今天活動不但利用加碼回饋活動刺激員眷消費慾望，更同時辦理「左手消費拚經濟，右手發票捐公益」，使得消費活動更具意義！而舉辦攝影比賽，鼓勵員眷利用手機、相機將在地風光拍攝記錄下來，更能行銷當地的美景特色，吸引更多遊客，為當地帶來更多的人潮、錢潮！而此次活動有將近千名的台電員眷共襄盛舉，活動盛大熱鬧進行，更間接促進了在地商家以及台電同仁的交流與互動，可說是一舉數得。

被稱為「地表最強磨皮神器」

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