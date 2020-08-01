影／嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：叫她點就真的給我點下去

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市54歲黃姓男子7月31日晚間與女友相約嘉義市親水公園旁停車場談判，黃男一氣之下將預藏汽油往自己身上淋，過程中卻不慎引燃，男子不僅衣物被火燒光，全身赤裸裸的在現場哀嚎呼救，僅留下受到驚嚇的女友在現場不知所措。警消人員找到黃男時，他已全身赤裸不停喊痛，警消詢問黃男為何點火?黃男直呼不是我點的，是她點的。回答一出讓現場所有人吃了一驚，黃男被送往醫院，女友也被帶回偵詢了解案發經過。

▲警方將自焚男的女友帶回偵訊確認點火動機及經過。（圖／記者翁伊森攝）

▲消防人員協助幫自焚男消毒降溫。（圖／記者翁伊森攝）

警消人員表示，出勤前接獲一女子以未顯示號碼撥來，表示黃男於親水公園全身著火，縣市消防局隨即出動人車協尋，最後在嘉義市親水路上找到黃男及其女友。只見黃男不停哀嚎，救護人員也為他進行救護，並安撫他說「誰叫你要自己點火！」黃男痛苦的回應，「不是我點的！是她點的啦！」(意指女友)

▲男子自焚地點。（圖／記者翁伊森攝）

消防隊員以為聽錯又再問了一次，「汽油你自己潑的？她點的？」黃男情緒激動強調，「叫她點，她自己點，她就真的給我點下去啊！她就給我點下去啊！」，警方隨即將其女友帶回偵訊。黃男女友則表示，他是為了證明很愛我，才會淋汽油自焚，突來的行為把她也嚇傻了。

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