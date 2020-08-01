證明對女友愛有多深！嘉義男淋汽油點菸自焚　赤裸全身燙傷痛苦哀嚎

▲黃男為愛自焚被送上擔架時不斷喊疼，救護人員協助幫他降溫，消毒。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市7月31日晚間11時許一對男女情侶疑似感情失和，相約於嘉義市親水公園旁停車場談判。男子一氣之下竟帶著自己預藏汽油往自己身上淋，隨後拿起煙頭引燃自己，男子瞬間全身著火，衣褲整個被燒毀，一度全身赤裸在現場哀嚎。路過民眾看見男子瘋狂行徑隨即向119報警，而男子也因自焚過程中不慎燒傷手部，前胸及臀部，隨後被警消人員送往嘉義基督教醫院進行救治。

▲警方協助將自焚黃男友人送回家。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，54歲黃姓男子為證明對陪同女子的愛有多深厚，先用汽油淋濕自己全身後，再用菸頭點燃汽油自焚，黃男衣褲隨即被火燒毀，但自己也痛到哀嚎不斷。

黃男一度因為衣物被火燒毀後，全身赤裸向周遭呼救，直到民眾電話通報警方及救護人員到場將他送上擔架，他還是不停喊痛，前後過程不到2分鐘的時間，黃男手臂、前胸及臀部皆以燙傷。

▲黃男選擇親水公園旁停車場為愛自焚。（圖／記者翁伊森攝）

消防局表示，31日晚間11時18分接獲通報親水公園有民眾遭燒燙傷事件，第二大隊第二分隊救護人員趕抵現場後，發現受傷民眾投、胸及臀部有燒燙傷，因此先以生理食鹽水進行沖洗消毒，再用無菌紗布覆蓋送往嘉義基督教醫院搶救。

►他奶奶的美麗小秘訣

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995