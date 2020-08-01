快訊／比利時籍工程師染疫！國內增「6境外+1感染源待釐清」本土0確診恐中斷

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增7例新冠肺炎，其中有1名為感染源不明病例，其餘6人為境外移入病例，國內累積病例來到474例確診。

感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。衛生單位掌握接觸者89人將進行採檢（已採17人）,其中82人居家隔離，7人自主健康管理，感染源待釐清。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案皆為男性，年齡為20多歲至70多歲，入境日介於7月15日至7月30日，發病日介於7月10日至7月31日。個案發病前活動地分別為菲律賓、瓜地馬拉。

指揮中心指出，案468為來台執行公務之瓜地馬拉籍，有三日內採檢陰性證明，7月26日入境後有輕微喉嚨痛於檢疫旅館進行居家檢疫，30日因喉嚨痛症狀明顯，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。同班機接觸者11名皆居家隔離中。

指揮中心表示，案470為菲律賓籍船員，7月18日由菲律賓飛至香港，並進行COVID-19檢驗，20日於航程中接獲香港通知檢驗陽性後，即隔離於艙房，30日靠港後由救護車送醫採檢送驗，於今日確診，個案迄今無症狀，同船接觸者19人皆採檢陰性，且居家隔離中。

指揮中心說明，案471為本國籍，1月8日出境至菲律賓經商，因有慢性疾病安排返台就醫，7月10日出現咳嗽、腹瀉，28日入境時機場採檢陰性，因症狀持續且有慢性疾病，至醫院負壓隔離病房治療，經醫院採檢2次，於今日確診。接觸者6人皆居家隔離中。

指揮中心指出，案472為本國籍，2月22日出境至菲律賓出差，7月28日出現全身倦怠、腹瀉及咳嗽等症狀，30日入境後採檢送驗，於今日確診。接觸者3人皆居家隔離中。

指揮中心表示，案473為來台工作之菲律賓籍，7月15日與案453同班機入境，後於集中檢疫所進行居家隔離，27日出現腹瀉症狀，29日通報採檢，於今日確診。

指揮中心說明，案474為本國籍，5月29日出境至菲律賓工作，7月24日入境進行居家檢疫，29日出現發燒、四肢無力、頭痛、鼻塞等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者共8人，7人居家隔離，1人自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計81,826例(含80,728例排除)，其中474例確診，分別為382例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

指揮中心呼籲，請民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。