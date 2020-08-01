比利時工程師在台86天仍確診「未列本土病例」陳時中說原因

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增7例新冠肺炎，其中有1例感染源待釐清，個案為一名比利時工程師，5月3日入境台灣待了86天經採檢而確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這起案件目前沒有列入境外或者境內個案，過往國內新冠病例最長也曾出現83天仍檢測陽性。我方不敢直接說「就是從比利時進來」，但後續還是要看看他與周遭社區的接觸史，接觸者進行病毒核酸、抗體採檢再來釐清。

指揮中心公布，感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。陳時中表示，他結果採檢屬於弱陽性，進一步採血檢驗抗體，結果其血中抗體IgM陰性，IgG強烈陽性。

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但到底屬於本土或者境外移入？陳時中解釋，目前才剛開始調查，沒判定為境外移入或境內個案，抗體檢驗結果代表他感染時間可能比較早，而從他入境至採檢達到86天，過往國內病例最長紀錄也曾有確診後83天才檢驗陰性、解除隔離，但也不敢直接說他是從比利時移入，必須進行周遭社區以及接觸者調查。

衛生單位掌握接觸者89人將進行採檢（已採17人），其中82人居家隔離，7人自主健康管理，後續由專家做精確研判。