再增6例境外移入「創解封以來單日新高」來自菲律賓、瓜地馬拉

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7例新冠肺炎確定病例，其中有6例為境外移入，創下6月7日解封以來單日新增最高紀錄。指揮中心表示，個案都是男性，包含3名本國籍人士與3名外國籍人士，個案發病前活動地點分別為菲律賓與瓜地馬拉。

▲疾管署指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案年齡為20多歲至70多歲，入境日介於7月15日至7月30日，發病日介於7月10日至7月31日，其中5例與菲律賓相關，1例來自瓜地馬拉。統計7月以來26例境外移入，其中15例來自菲律賓，為最大宗。

發言人莊人祥說明，案468為來台執行公務瓜地馬拉籍，有三日內採檢陰性證明，7月26日入境後有輕微喉嚨痛於檢疫旅館進行居家檢疫，30日因喉嚨痛症狀明顯，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。同班機接觸者11名皆居家隔離中。

案470為菲律賓籍船員，7月18日由菲律賓飛至香港，並進行COVID-19檢驗，20日於航程中接獲香港通知檢驗陽性後，即隔離於艙房，30日靠港後由救護車送醫採檢送驗，於今日確診，個案迄今無症狀，同船接觸者19人皆採檢陰性，且居家隔離中。

案471為本國籍，1月8日出境至菲律賓經商，因有慢性疾病安排返台就醫，7月10日出現咳嗽、腹瀉，28日入境時機場採檢陰性，因症狀持續且有慢性疾病，至醫院負壓隔離病房治療，經醫院採檢2次，於今日確診。接觸者6人皆居家隔離中。

案472為本國籍，2月22日出境至菲律賓出差，7月28日出現全身倦怠、腹瀉及咳嗽等症狀，30日入境後採檢送驗，於今日確診。接觸者3人皆居家隔離中。

案473為來台工作的菲律賓籍，7月15日與案453同班機入境，後於集中檢疫所進行居家隔離，27日出現腹瀉症狀，29日通報採檢，於今日確診。

案474為本國籍，5月29日出境至菲律賓工作，7月24日入境進行居家檢疫，29日出現發燒、四肢無力、頭痛、鼻塞等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者共8人，7人居家隔離，1人自主健康管理。