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海軍上士機房大戰女士官！狂叫蓋過機械聲…166秒激喊片流出　偷拍士官賠慘了

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▲▼宜蘭蘇澳海軍中正基地營區開放參觀,紀德艦,基隆艦,吳慕樵 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海軍紀德級基隆號已婚上士輪機房內激戰女下士片流出，日前偷拍士官遭判應賠償上士15萬元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者戴若涵／高雄報導

海軍紀德級基隆號（舷號1801）一名蘇姓上士2019年不顧自己的已婚身分，與同艦的21歲女下士發展出不倫戀，2人還在輪機房中將內褲褪至大腿處激戰，過程被另名男士官拍下剪成166秒「女士官狂叫蓋過輪機聲」影片上傳網路。事後蘇男與高女皆被記過汰除，蘇男怒告偷拍士官，法院日前判決偷拍士官應賠償蘇男15萬，可上訴。

已婚蘇姓上士指控，2019年間他與同艦高姓女下士交往，雙方經常在艦上辦公室鎖門約會或激戰。偷拍士官得知2人姦情後，竟在2019年3月29日上午11時30分左右，偷偷將智慧型手機放到辦公室裡竊錄他與女下士約會交談以及性交的過程，還將檔案剪輯後，在2019年5月17日至5月20日間傳給同艦5名官兵觀看，不法侵害他的隱私權。

蘇姓上士稱，事件曝光後他遭到撤職、同事異樣眼光，讓他承受精神痛苦，決定向偷拍士官求償67萬餘元的薪資損失、28萬餘元的精神撫慰金，共96萬餘元；偷拍士官則稱，蘇男是因為違反軍紀倫常才會被撤職，與他偷拍的行為無關，求償的精神撫慰金數額也過高，希望法官能酌減。

▲陳姓男子去年11月間與未滿16歲女網友發生性行為，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲激戰片流出後，3人皆遭記過汰除。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

高雄地方法院勘驗各項事證後認為，偷拍士官非法竊錄蘇男與女士官的性交過程，還散布竊錄影像給同艦官兵觀看，使蘇男不願為外人刺探的私密生活，遭暴露於每日無法迴避的職場環境中，導致蘇男遭同事以異樣的眼光對待，但因為拍攝只有腰部以下的畫面，且燈光昏暗，若不是知道事件的人無法單從影片知道主角身分，精神撫慰金的金額以15萬元比較適當；另外刑事部分，偷拍士官被依竊錄非公開活動、散布竊錄非公開活動內容罪判刑8月，得易科罰金24萬元。

這起事件鬧得沸沸揚揚，海軍當時緊急召開人評會，以違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，將蘇姓上士、女下士記予2大過的懲處汰除，偷拍士官亦遭到汰除；而蘇姓上士的元配也提出妨害家庭告訴，最後關頭時對丈夫撤告，女下士則是與元配達成和解，需判賠正宮90萬元。另外，由於淫片在網路上瘋傳，女下士身心受創，得前往精神科就診，淪為加油站的打工妹，月入僅28K，其中一半還須支付賠償金，生活十分困苦。

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