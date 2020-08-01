才拍完婚紗…汐止警「追拒檢男」殉職！他蛇行狂飆喊：是薛定岳撞我　二審出爐

▲汐止勇警薛定岳追緝拒檢男時殉職。（資料圖／翻攝爆廢公社）

記者戴若涵／台北報導

汐止勇警薛定岳2019年間見到一名王姓男子騎車不穩還紅燈右轉，隨即上前攔查，孰料，對方竟拒檢加速逃逸，一路狂逃6公里，行經基隆七堵區的新台五路二段、福三街口時，甚至擦撞薛的警用機車，導致對方連人帶車倒地滑行猛撞分隔島，他見狀隨即逃逸，而薛則是因傷勢過重不幸殉職。日前二審出爐，王男遭判刑12年，仍可上訴。

回顧事發經過，王男2019年8月28日下午16時46分許施用愷他命後，準備返回位於基隆的住處，行經新北市汐止區忠孝東路與秀峰路口時，因為違規紅燈左轉遭薛定岳攔查，但他因無照、毒駕等因素拒檢，一路狂飆往基隆逃逸。

薛定岳見狀，隨即開啟警笛、警示燈號，大吼「警察」表明身分，同時用無線電請求支援，沒想到王男竟以超過80公里的時速狂飆6公里，一路鑽縫、逆向、蛇行、闖紅燈，16時51分許行經新台五路二段、福三街口時，還擦撞到薛定岳，導致薛當場人車失去平衡向前滑行，頭部撞擊前方路口分隔島，受有頭部骨折、雙上肢擦挫傷等傷勢。

▲事發前薛定岳才剛與未婚妻拍完婚紗照不久。（圖／記者張君豪翻攝）

王男一見隨即加速逃跑。警方接獲路人及支援警力通報後，趕緊將人送醫急救，但薛經急救1個多小時後，仍因傷勢過重中樞神經休克宣告不治，王男則是在當晚9時20分許到案。

基隆地方法院勘驗各項事證後，依妨害公眾往來致人於死罪，判處王男有期徒刑10年，另依肇事致死逃逸罪判有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑12年。

王男上訴時指出，事發當時他是為了閃避其他機車，才會微向左行，再拉回右側，且警員執行酒駕攔檢時，可以呼叫警網或事後告發，不必單獨來追他，他稱，「薛還用腳踢踹我機車」，死亡事件會發生，是因薛定岳「從內線追到外線來撞到我的機車，才會滑倒致死，並不是我的駕駛行為所致」。

另外，王男表示，薛定岳家屬要求賠償3千萬元，他希望能等到出獄後再賠償，「我在監所都有念經懺悔迴向給被害人」，請求法官從輕量刑。但高等法院勘驗各項事證後，不採信王男的說詞，將上訴駁回，全案仍可上訴。

據了解，薛員從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他事發前才剛拍完婚紗照，準備要與未婚妻結婚，孰料，卻因追拒檢男不幸身亡，令家人悲痛不已。

▲王姓男子遭判刑12年。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

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