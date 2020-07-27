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普丁宣布俄海軍「再強化」：配備極音速核子攻擊武器、水下核動力無人潛航器

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▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布提升俄海軍軍事配備。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天表示，俄國海軍將配備極音速核子攻擊武器和水下核動力無人潛航器，戰力持續強化。俄國國防部也說，這兩種武器已來到最終測試階段。

路透社報導，普丁雖稱自己不希望看到軍備競賽，仍經常提及俄國新一代核子武器，還說這些武器無人能比，可襲擊近乎全球所有地方。但一些西方專家已對這些武器的先進程度提出質疑。

尚未完全部署的俄國新一代核子武器，包括以潛艦為載具的「海神」（Poseidon）核動力無人潛航器，還有可部署於海面艦艇的「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈等。

極音速飛彈能以5倍多音速前進，結合速度、機動性和高度的優勢，使其更難被追蹤和攔截。

俄國今天在聖彼得堡舉行年度海軍閱兵式，展現國內最佳艦艇、核子潛艦與海軍飛機。蒲亭在閱兵式上說，俄國海軍戰力持續強化，今年可接收40艘新艦艇。

普丁雖未點明海軍何時能取得新型極音速武器，但他暗示日子已不遠了。

普丁說：「（俄國）領先全球廣泛部署先進數位科技，包括極音速攻擊系統和水下無人潛航器等，將給予艦隊無可匹敵的優勢，強化其作戰能力。」

俄國國防部則透過通訊社公布另一份聲明，表示第一艘能搭載「海神」潛航器的潛艦貝爾哥羅德號（Belgorod）已在測試階段，武器系統的測試則已接近尾聲。

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