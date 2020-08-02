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時力秘書長護航徐永明「借錢發薪水」　王浩宇打臉：當時黃國昌是黨主席耶！

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▲▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量黨主席徐永明爆出收賄案，目前已遭黨部停權處分；不過，時代力量秘書長陳志明卻在不公開的臉書社團護航徐永明，是替黨借錢發薪水。對此，民進黨桃園市議員王浩宇質疑，當時是黃國昌當主席，為何是徐永明去借錢？

陳志明在時代力量黨員臉書私密社團發文澄清徐永明收賄案，他解釋，在2018年大選後黨內就發生過一次財務危機，因此靠著借錢週轉渡過，而這次徐永明也是因為發不出薪水，所以去借錢來發。

不過，王浩宇2日就在臉書質疑，事發時的黨主席是黃國昌耶！怎麼會是徐永明去借錢？而且是跟有利害關係的財團借錢？還是，徐永明是幫XXX去借的？

▲▼王浩宇發文質疑陳志明護航文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇發文質疑陳志明護航文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

徐永明捲入SOGO經營權之爭，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，並向法院聲請羈押禁見，時代力量1日晚間召開臨時決策會，決議即日起停止徐永明職務，由立委邱顯智擔任代理黨主席，將提案建請決策委員會總辭。

時代力量前立委黃國昌表示，廉能政治一向是時代力量的基本要求，反貪腐更是時代力量的核心價值，請檢調徹查到底，勿枉勿縱，給社會一個交待，也會與黨內同仁陪伴所有支持者，共同面對這個艱難的時刻。

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）

▼時代力量秘書長陳志明。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

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