徐永明爆收賄…網路聲量鉅變　網分析：時代力量起伏最大

▲徐永明。（圖／時代力量提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

立法院爆出集體收賄案，不分藍綠4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟遭檢調搜索辦公室，令人詫異的是時代力量黨主席徐永明也涉嫌收賄。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析，因為受賄案造成的聲量起伏，最大的是時代力量。

「聲量看政治」指出，無論從 GoogleTrends 、Google SERP、或是新聞數量的聲量分析來看。在國民黨、民進黨、時代力量 、台灣民眾黨四個黨中，因為受賄案造成的聲量起伏，「最大的是時代力量」。

▲立法院集體收賄案曝光後，四黨網路聲量變化。（圖／翻攝聲量看政治臉書，下同）



「聲量看政治」分析，國民黨的高聲量起於各種政治事件的集合，屬於持續性的高度討論；民進黨的聲量有受到受賄案部分影響，但輿情訊號反而相對不強烈，仍需留意；時代力量本來的聲量相對弱勢低迷，但徐永明聲押禁見之後，從各種聲量工具來看，都是爆量討論（負面聲量）。至於民眾黨，雖然置身受賄案事外，不過聲量始終維持在低檔。

「聲量看政治」認為，過去由於時代力量崛起於對國民兩黨的不滿，支持者道德性格強烈。這次的風波，顯然動搖時代力量的角色定位，也撼動了支持者的信念。