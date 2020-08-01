快訊／前立委陳唐山涉收賄嫌疑重大　檢方訊後50萬交保

▲前立委陳唐山涉貪污收賄罪嫌重大，無收押必要，50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州、劉昌松、游宗樺／綜合報導

國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人，涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭、土地變更案。北檢31日深夜約談涉案立委與業者，訊後認為前立委陳唐山涉貪污收賄罪嫌重大、無收押必要，諭令其50萬元交保，其餘涉案人則仍在訊問中。

陳唐山曾任台南縣長、立委、外交部長、國安會、總統府秘書長等職，凌晨被諭令50萬元交保，陳現身時戴著口罩，面對鏡頭不發一語。

台北地檢署7月31日派出7名主任檢察官與27名檢察官，指揮230名調查局北機站等單位幹員，一早就兵分65路搜索，地點包括涉案現任立委的立法院辦公室、服務處等相關地點，檢調同步約談涉嫌行賄的李恆隆、6名現、卸任立委與助理、白手套等，共63名嫌疑人、證人到案。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌以10多萬元到上千萬元不等金額行賄蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明、廖國棟等5名立委，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。

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