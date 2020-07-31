夏至藝術節　北港文化中心「沁夏-陳長伯小號獨奏會」8/1登場

▲明日演奏會節目中演出者小號陳長伯老師及鋼琴楊雅媜老師，將於每首樂曲演出前，概述樂曲時代背景，並藉由音樂帶領聽眾穿梭世界各地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著暑假的開始，由雲林縣文化觀光處、嘉義縣、嘉義市以及臺南市四縣市組聯合舉辦「2020夏至藝術節」現正進行中。明日8月1日下午2時30分即將於北港文化中心家湖表演廳登場的《沁夏-陳長伯小號獨奏會》，即為夏至的系列活動之一，安排一系列古典音樂中與夏至相關經典樂曲，將帶領民眾一起感受夏天的生氣蓬勃。

雲林縣長張麗善表示，「夏至藝術節」自2016 年開辦以來，場觀賞人次2019年雲林縣創下歷年新高， 10多場次演出多達6351名觀眾入場觀看，是四縣市之冠，在觀眾推廣有顯著效果。北港文化中心的設置拉近偏鄉與都市的距離，引進多元的演藝活動，讓居住在沿海的民眾可以就近接觸藝文，增添藝術涵養，並結合縣府舉辦的藝文活動，東西邊串聯，完善雲林的藝文網絡。

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文化觀光處說明，明日將由兩位國內備受樂界肯定的演奏家，演出經驗豐富，弦樂器結合小號演出，明亮的小號與柔和的鋼琴聲交織成一場輕鬆愉悅的表演，藉由這些通俗易懂的音樂帶領聽眾遊走各國，於炎炎夏日之際一同沁涼一夏。

文化觀光處長陳璧君提到，此場音樂會將以不同的編曲方式，呈現自巴洛克時期以來重要經典曲目，並結合當代流行音樂相關夏至樂曲，讓所有愛樂者能感受到音樂不但在地域上無遠弗屆，更沒有時空的距離，在這炎炎夏日裡感受到輕鬆快樂的藝術氣息。

陳璧君說，節目中演出者小號陳長伯老師及鋼琴楊雅媜老師，將於每首樂曲演出前，概述樂曲時代背景，並藉由音樂帶領聽眾穿梭世界各地，感受不同國家的夏天，也讓民眾了解樂曲的歷史與故事，能與聽眾互動，使古典樂更平易近人，達到寓教於樂的目的。

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