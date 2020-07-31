快訊／朱立倫花蓮監獄探視傅崐萁　徐榛蔚全程陪同引關注

▲朱立倫31日受邀花蓮參訪。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫31日受邀前往花蓮，在縣長徐榛蔚陪同下參訪花蓮縣石雕博物館，朱立倫更前往花蓮監獄探視傅崐萁，傅崐萁、徐榛蔚在後山到底會挺誰的動態備受關注。

據了解，朱立倫此次花蓮行程滿檔，由花蓮縣長徐榛蔚全程陪同，前往石雕博物館、拜會地方人士等，隨即在縣府與會花蓮各婦女團體，包含吉安鄉長、鄉民代表會主席、花蓮縣婦女會理事長、青溪婦女協會理事長、工商婦女協會前理事長、崇她花蓮社，幾乎全員到齊，晚間則與花蓮政界、學界、地方人士晚宴。

朱立倫受訪時表示，疫情過後花蓮市最夯的觀光景點，在縣府推動下花蓮的石雕走向全世界。今日除了看展之外，今天也順道拜訪一些老朋友、參加一些活動，非常感謝徐榛蔚的邀約。

國民黨2020總統大選落敗，藍營聲勢一落千丈，黨主席江啟臣上任後屢被各系人馬質疑改革效力不彰，經歷了罷韓風波、立院抗爭後，高雄市議長31日投票，國民黨候選人曾麗燕獲35票順利過關，被稱為江上任後第一場勝仗。

朱立倫則是自卸任新北市長後跑遍各縣市，關心地方觀光、經濟議題，更建立「朱立倫倡議」網站對外交、經濟、內政、修憲、兩岸等議題發表意見，測風向兼累積聲量，被解讀為劍指2024總統大選。