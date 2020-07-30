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侯友宜棄連任「攻2024總統大選」？　朱立倫：一直是並肩作戰好夥伴

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▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫。（資料圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／台北報導

前新北市長朱立倫角逐下屆黨魁動作愈趨明顯，然而新北市長侯友宜卻在日前受訪時，針對下一步計畫回應「不一定要連任」，引發外界質疑有意更上層樓。面對兩人未來有無可能成為對手？朱立倫30日回應，他與侯友宜一直是並肩作戰的好夥伴，未來也會是如此。

侯友宜日前接受媒體專訪時，被問到關於2022市長連任，或是2024年總統大選等話題時，他反問「誰說我一定要連任？」引發外界好奇，是不是有更上一層樓的意味。

朱立倫30日接受聯訪時回應，他與侯友宜都是並肩作戰的的好夥伴，未來兩人也會是並肩作戰的好夥伴，「侯友宜也說我們永遠都是好朋友，那我們永遠都是好朋友。」

至於侯友宜8月1日要南下高雄，幫忙國民黨高雄市長輔選候選人李眉蓁輔選掃街，會不會有機會看到朱、侯合體？朱立倫回應，「我們分進合擊，都希望高雄能夠勝選。」希望31日登場的高雄市議會議長補選，國民黨籍候選人曾麗燕能夠順利當選，他下周還會到高雄去陪李眉蓁，很高興這周末侯友宜要去高雄。

另外，關於李眉蓁日前參加網路節目，結果連高雄地名都答不出來？朱立倫認為，選舉應用正面角度去看，相信李眉蓁努力勤跑基層，對高雄基層問題一定會更深入了解，下周他們會去偏鄉了解市政議題，有時候問題像腦筋急轉彎，回答不一定會正確，最重要的是要更努力了解基層。

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朱立倫侯友宜2024

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