　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

紙本三倍券8/1最後一波預購　超商祭優惠加碼抽金條、蘋果電腦

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲紙本振興三倍券最後一波預購。（圖／業者提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

最後一波紙本振興三倍券預購即將於8月1日開跑，四大超商祭出各大優惠，搶攻最後一波人潮，除了先前推出過的咖啡買一送一、各家超商會員點數外，萊爾富再抽蘋果電腦與金條。

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲8/1紙本振興三倍券最後一波預購。（圖／記者周宸亘攝）

第三波紙本振興券超商預購將從自8月1日至7日登場，711全台門市5,755台ibon便利生活站提供預購服務，4大獨家回饋，包含7-ELEVEN100元現金抵用券、星巴克美式咖啡好友分享券乙張、使用icash Pay或icash2.0支付加贈40點OPEN POINT，及當筆享CITY CAFE 大杯拿鐵第2杯半價。

▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲711預購享大杯拿鐵第2杯半價。

萊爾富自8月1日至8月7日止，每日早上9點至晚間10點，民眾可到全台萊爾富門市進行「振興三倍券」預訂，除了咖啡半價優惠、10元抵用金，於繳費時報手機號碼或出示「Hi-Life VIP」會員條碼，會員將享有8月萊繳費寄取件月月抽MacBook Air i5、Dyson二合一涼風空氣清淨機、象印彈蓋保溫杯480mL及抽會員點數等大獎。

▲振興三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲期間限定使用振興券加碼抽金條。

另外，再加碼7月29至8月25日前，若使用振興券以「Hi-Life VIP」APP會員單筆消費滿100元，即可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中100%消費回饋；消費滿200元，活動結束後加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊。

全家便利商店則是咖啡優惠，預購期間Let’s Café大杯冰美式35元、冰拿鐵特價39元。領券期間8月15日至31日，大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1，兌換時間至9月6日，並加送100元購物金。

Ok超商推出一系列咖啡及購物優惠，大杯拿鐵55元買1送1、大杯美式原價45元，買1送3顆茶葉蛋；OK Water買1送1、樂客思甜筒買1送1。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／台17線死亡車禍　男女夾困車內雙亡
好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　小孩大哭大鬧
追確診泰籍移工　「意外發現」43人有疑似症狀！衛生局急採檢
快訊／卯澳灣未爆彈炸開畫面曝光！　激起20m超高水柱
36款胃藥恐致癌　8/1起全面禁用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

紙本三倍券8/1最後一波預購　超商祭優惠加碼抽金條、蘋果電腦

【廣編】出遊必備！揭密美妝時尚網紅私藏「夏日玩美包」清單

月老偏心啦！「最容易脫單」的星座TOP4　為什麼愛情都降臨在他身上？

三倍券加碼有成　商圈人潮湧現突破2億商機

夏綾那：「毛孩之於我，是家人不是寵物！」初衷源自一份珍貴的愛

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7／31開門見客　消費滿3千送200

【廣編】黃鴻升「AES最狂跨界聯名」你敢穿上身嗎？攜手杜蕾斯詮釋「新性敢精神」

康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

【廣編】2020臺灣服務業大評鑑揭曉　北富銀蟬聯銀行金牌獎殊榮

動滋券邊緣人必看！6大電商買運動裝備有折扣　沒中籤也能省很多

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

紙本三倍券8/1最後一波預購　超商祭優惠加碼抽金條、蘋果電腦

【廣編】出遊必備！揭密美妝時尚網紅私藏「夏日玩美包」清單

月老偏心啦！「最容易脫單」的星座TOP4　為什麼愛情都降臨在他身上？

三倍券加碼有成　商圈人潮湧現突破2億商機

夏綾那：「毛孩之於我，是家人不是寵物！」初衷源自一份珍貴的愛

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7／31開門見客　消費滿3千送200

【廣編】黃鴻升「AES最狂跨界聯名」你敢穿上身嗎？攜手杜蕾斯詮釋「新性敢精神」

康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

【廣編】2020臺灣服務業大評鑑揭曉　北富銀蟬聯銀行金牌獎殊榮

動滋券邊緣人必看！6大電商買運動裝備有折扣　沒中籤也能省很多

無死角賞美景！太魯閣「山月吊橋」8月12日首開放　每天總量管制800人

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

賽程機動調整　洋基取消今天主場對費城人改客場戰金鶯

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

還沒發病就能驗出！科學家發現「阿茲海默症」新診斷方法

VICTON直播慘案粉絲眼睜睜目擊！手滑打翻豬排醬...苦笑合照「受害者」

因禍得福！苗栗翁遭芒果樹幹打中胸　就醫驗出癌症及早切除

重大事件即將發生！12星座「未來一周運勢」曝…雙子、雙魚做好資料備份

補刀李眉蓁「不會寫論文」惹議　葉元之：本想幫忙講話「會親自道歉」

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

消費熱門新聞

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

限時5周！肯德基極限量「黑糖珍奶蛋撻」回來了

虱目魚肚獨家熟成「貼體包」防血水

是你？全聯花394買生鮮中千萬發票

月老偏心！最容易脫單的星座TOP4

超商再推「辣江原道雪蟹蟹膏」！加碼蟹膏飯糰、細卷

電商今11點開賣幼中大童3款式兒童口罩

吃得到整塊酪梨切丁！麥當勞「酪梨漢堡」回歸了

宏匯廣場7／31開幕　滿3千送200

三倍券加碼有成　商圈人潮湧現突破2億商機

《鬼滅之刃》稱霸上半年漫畫暢銷榜

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

第三波紙本三倍券超商加碼抽金條

屈臣氏今開賣「粉彩色」口罩4,000盒

更多熱門

相關新聞

即／六合夜市超商竄火舌！超商鐵皮屋樓上悶燒

即／六合夜市超商竄火舌！超商鐵皮屋樓上悶燒

高雄市新興區六合夜市29日下午3點21分發生一起火警，消防隊接獲民眾通報，指南台路74巷附近有住宅火警，目前屋內無人受困，現場為超商鐵皮屋樓上悶燒，消防局出動25車61人搶救中。

領三倍券高峰已過　郵局8/1不加班

領三倍券高峰已過　郵局8/1不加班

「出來吧神龍」超商店員用鋁箔包堆出飛龍

「出來吧神龍」超商店員用鋁箔包堆出飛龍

賣破萬顆！超商現烤可頌開賣就排隊

賣破萬顆！超商現烤可頌開賣就排隊

超商找不到店員！轉頭被肥柴凝視

超商找不到店員！轉頭被肥柴凝視

關鍵字：

紙本三倍券超商預購711萊爾富

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面