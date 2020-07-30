紙本三倍券8/1最後一波預購　超商祭優惠加碼抽金條、蘋果電腦

▲紙本振興三倍券最後一波預購。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

最後一波紙本振興三倍券預購即將於8月1日開跑，四大超商祭出各大優惠，搶攻最後一波人潮，除了先前推出過的咖啡買一送一、各家超商會員點數外，萊爾富再抽蘋果電腦與金條。

▲8/1紙本振興三倍券最後一波預購。（圖／記者周宸亘攝）



第三波紙本振興券超商預購將從自8月1日至7日登場，711全台門市5,755台ibon便利生活站提供預購服務，4大獨家回饋，包含7-ELEVEN100元現金抵用券、星巴克美式咖啡好友分享券乙張、使用icash Pay或icash2.0支付加贈40點OPEN POINT，及當筆享CITY CAFE 大杯拿鐵第2杯半價。

▲711預購享大杯拿鐵第2杯半價。



萊爾富自8月1日至8月7日止，每日早上9點至晚間10點，民眾可到全台萊爾富門市進行「振興三倍券」預訂，除了咖啡半價優惠、10元抵用金，於繳費時報手機號碼或出示「Hi-Life VIP」會員條碼，會員將享有8月萊繳費寄取件月月抽MacBook Air i5、Dyson二合一涼風空氣清淨機、象印彈蓋保溫杯480mL及抽會員點數等大獎。

▲期間限定使用振興券加碼抽金條。



另外，再加碼7月29至8月25日前，若使用振興券以「Hi-Life VIP」APP會員單筆消費滿100元，即可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中100%消費回饋；消費滿200元，活動結束後加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊。

全家便利商店則是咖啡優惠，預購期間Let’s Café大杯冰美式35元、冰拿鐵特價39元。領券期間8月15日至31日，大杯美式、拿鐵不限冷熱同品項買1送1，兌換時間至9月6日，並加送100元購物金。

Ok超商推出一系列咖啡及購物優惠，大杯拿鐵55元買1送1、大杯美式原價45元，買1送3顆茶葉蛋；OK Water買1送1、樂客思甜筒買1送1。