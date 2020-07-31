「密使滿街走」擔心誤判　李登輝建立3秘密管道直通中共權力核心

▲張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。前總統李登輝主政時期的國安幕僚張榮豐31日以「李總統留給台灣人民的資產」為文，揭密自己在總統府內的所見所聞。他透露，李登輝針對解放軍、中共元老，以及鄧小平指定接班人，曾建立了三條祕密溝通管道。

張榮豐說，李登輝基於了解對岸政情發展的需要，以及有鑑於當時「密使滿街走」亂象，容易造成雙方誤判，而干擾到民主改革進程，「他（李登輝）針對解放軍、中共元老，以及鄧小平指定接班人，建立了三條祕密溝通管道。此後隨著民主化進程，逐步讓溝通管道制度化，並接受民意監督─往後的辜、汪會談，海基、海協的制度性協商，皆濫觴於此」 。

張榮豐回憶，李登輝對幕僚每季提供的「台灣/中國/美國未來事件表」、「未來情勢研判報告」等，都會仔細閱讀。如有必要則善用國安會提早布局，因此國安會常被戲稱時鐘比各部、會快2-3年。

張榮豐說，以1996年的台海危機處理為例，1995年10月2日，針對隔年3月的第一次總統直選，李總統即要求幕僚及國安會做好應變計畫。他指出，1995年11月8日幕僚人員研判，對岸於隔年1996年3月5日宣布在台海軍演的機率極高，所以在1996年2月1日，幕僚完成應變計畫草案，李總統批示2月7日召開高層會議，確立應變計畫。

「由於提早布局，在我方冷靜因應下，李總統以高達54%得票率當選第一屆民選總統」，張榮豐說，中共在企圖未能得逞後，不得不以「軍演從來不是為影響某人選情，是為了打擊台獨勢力」、「美國航母被解放軍潛艦嚇退100浬」的文宣，作為下台階。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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