松山機場前「自家公車對撞」釀5傷　司機急煞畫面曝...玻璃全碎雙手濺血

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市31日上午10時許，在民權東路4段與敦化北路口，松山機場前發生2台同公司的公車左轉，駕駛疑似均未注意前方狀況對撞，其中1台駕駛以及車上2名乘客受傷，另外1台公車則有2名乘客受傷，5人均緊急送往醫院救治。

警方調查，49歲的林姓駕駛在31日上午10時許，開公車準備沿敦化北路左轉民權東路時，與準備沿敦化北路北往南準備左轉民權東路的同公司公車發生碰撞，造成林姓駕駛雙手遭玻璃割傷，車上還有2名男乘客也受傷。

▲北市自家公車(後者)機場前對撞，司機急煞畫面曝光，雙手慘被玻璃割傷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

2名男乘客中，84歲的石姓男子右腳有擦挫傷、73歲的宋姓男子則是胸部跟左手挫傷，另外，雖然另台52歲的林姓駕駛並未受傷，但車上的73歲黃姓女子臉部擦傷、66歲謝姓女子則是雙腳小腿挫傷。

▲敦化北路、民權東路口公車對撞，警方緊急派人前往疏導交通。（圖／記者黃彥傑攝）

警方事後對2名駕駛進行酒測，發現酒測值均為0，也緊急將受傷的5人送往醫院救治，監視器畫面也發現，1台公車從松山機場駛出後，準備左轉時整台車突然停頓，原來就是對撞自家公車，警方事後也將釐清肇事原因。

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