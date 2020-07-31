快訊／宋楚瑜：未曾忘記李登輝囑咐　台灣民主價值不能被忘記

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，台北榮民總醫院也設置臨時靈堂供各界追思，親民黨主席宋楚瑜31日下午3時也現身榮總懷遠堂。宋楚瑜哽咽表示，感謝李登輝給予他機會，自己也沒有忘記李登輝的囑咐，並祝福台灣民主的發展能夠如李登輝所言，讓台灣民主的價值不要被忘記。

▲親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷遠堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

宋楚瑜於31日下午3時親赴榮總懷遠堂，宋楚瑜受訪時表示，昨晚聽到李登輝辭世的消息，心裡感到特別難過，因此才會在今天親自到榮總，向李登輝表達哀悼之意。

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）



宋楚瑜回憶，李登輝在擔任國民黨主席期間，任命他擔任國民黨秘書長，自己在李登輝的指導下，全力推動台灣的民主憲政改革，李登輝並授權他負責與黨外溝通，當時他與前民進黨主席黃信介、前民進黨秘書長張俊宏共同揮灑，也極力與國民黨內的各階層溝通，最後終於順利召開國是會議。

宋楚瑜說，更重要的是，當時也透過朝野共識，真正達成台灣深耕民主發展的基石，完成不流血的寧靜革命，終結了動員戡亂時期臨時條款，甚至用不流血的方式廢除萬年國代，並推動總通直接民選，自己在李登輝的指導之下，協助總統完成所有的工作，也因為李登輝的堅持，讓台灣從威權體制轉型到民主開放。

此外，宋楚瑜也特別秀出自己的口述歷史《從威權邁向開放民主》一書，表示在台灣從威權轉型到民主的過程中，自己與李登輝曾經共同打拚，並且直接走入基層，一步一腳印替鄉親服務。

宋楚瑜提及，非常感念李登輝指派自己到台灣省政府服務，為全體台灣省民服務，當年赴台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他，親口用台語跟他表示，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，他感謝李登輝給予的機會，自己也沒有忘記李登輝的囑咐，並祝福台灣民主的發展能夠如李登輝所言，讓台灣民主的價值不要被忘記。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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