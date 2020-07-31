越南新冠「零死亡」紀錄破滅！峴港70歲男子病逝　疫情擴大…單日飆增45確診

▲越南新冠肺炎疫情新增一死。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

越南峴港爆發新冠肺炎本土傳染病例後，隨即撤離8萬旅客，並直接「封市」14天，但零死亡紀錄仍舊破功；峴港一名70歲確診男子30日不幸病逝，成為越南新冠肺炎疫情中第一位死亡的病患。

《路透社》報導指出，越南先前連續99天無本土病例，疫情爆發以來也沒有任何患者死亡，寫下成功防疫紀錄。不過中部城市峴港近日爆發疫情，過去24小時內新增45例確診，創下疫情以來單日最高確診數，更有一名70歲患者在31日宣告病逝，零死亡神話也因此破功。

越南目前通報境內確診病例數達509例，近日峴港爆發的本土傳染個案讓當地政府繃緊神經，衛生部發出9500萬封簡訊至手機用戶，呼籲自7月1日起曾經到訪過峴港（Danang）的民眾主動與相關人員聯繫，以利進行後續防疫動作。

目前越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）已要求旅遊區提高警戒，並在峴港實施嚴格防疫措施，暫停航班、火車及巴士服務15天。

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