疑涉SOGO經營權收賄施壓...檢調5小時掃蕩立院　廖國棟辦公室被搜走2大箱文件

記者羅婉庭／台北報導

檢調獲報，SOGO經營權爭議和土地開發，前負責人李恆隆涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員。專案小組經過長期蒐證確認後，鎖定蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明和趙正宇等6名分散朝野及前任立委，約於下午1點50，檢調人員從廖國棟辦公室帶走兩大箱資料，廖辦則表示「不知道發生什麼事」，隨即關門。

▲檢調人員從廖國棟辦公室帶走兩箱資料。（圖／記者羅婉庭攝）

檢調上午9點前往搜索立法院中興大樓辦公室，其中傳出陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，及無黨籍立委趙正宇等人的辦公室遭到檢調搜索。陳、廖辦公室皆大門深鎖不願受訪，檢調人員從清晨起，逐一針對可疑立委辦公室進行搜索，並搜走立委手機，實際調查原因為何，仍待確認。

立委陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清等人疑似SOGO經營權案索賄修改公司法，檢調今早大動作搜索委員研究室，包括前立委陳唐山及徐永明與SOGO前負責人李恆隆等人都被約談，全案正朝違反貪汙治罪條例方向偵辦。

對此，立法院也表示，依據刑事訴訟法第149條檢方通知院方後，由院方派人陪同依法配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。





▲檢調人員從廖國棟辦公室帶走兩箱資料。（圖／記者羅婉庭攝）