才宣布宰牲節停戰3天！阿富汗慘遭「汽車炸彈」狂爆17死　血濺市集遍地哀嚎

▲ 阿富汗30日發生汽車炸彈攻擊。(圖/截自推特)



實習記者林宣佑/綜合外電報導

自從美國和塔利班2月簽署和平協議以來,已有3,500多名阿富汗安全部隊官兵被殺。阿富汗政府和民兵組織塔利班(Taliban)28日宣布宰牲節(古爾邦節,Eid al-Adha)停火3天, 30日卻再次發生汽車炸彈攻擊,造成至少17人死亡,21人受傷。

根據法新社報導,阿富汗洛加爾省(Logar province)30日發生一起自殺汽車炸彈攻擊。洛加爾省長發言人勞昂(Dedar Lawang)表示,受害者大多是平民,自殺攻擊發生在人潮擁擠的地方,當地民眾正為宰牲節採購。一位目擊者艾哈默德(Jamshed Ahmad)則表示,爆炸事件發生在省長辦公室附近。

阿富汗內政部證實此事故,發言人阿里安(Tariq Arian)譴責攻擊行動,「恐怖份子再次在宰牲節前夕發動襲擊,殺死了我們的許多同胞。」洛加爾省警察發言人艾哈邁德扎伊(Shahpoor Ahmadzai)則指出,爆炸疑針對洛加爾省首府的安全部隊,目前為確保宰牲節的民眾安全,市區已加強人員戒備。

停火於31日開始,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)聲明,塔利班未發動任何攻擊,與爆炸事件「無關」。而近來常自稱發動攻擊的極端組織伊斯蘭國則無回應。

根據美國與塔利班的協議,阿富汗政府將釋放5000名塔利班囚犯,以換取1000名被俘虜的安全部隊官兵。一周內政府將與塔利班組織進行和談,可望達成永久停戰。

#Update: Dozens of bodies and injured had been taken to the hospital from a car bomb blast site in Pul-e-Alam, capital city of #Logar province.

Afghan govt blame the #Taliban for the bloody attack but Taliban denied involvement.

Footage: SM pic.twitter.com/S6bBKNHcYj