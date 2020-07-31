才宣布宰牲節停戰3天！阿富汗慘遭「汽車炸彈」狂爆17死　血濺市集遍地哀嚎

▲ 阿富汗30日發生汽車炸彈攻擊。（圖／截自推特）



實習記者林宣佑／綜合外電報導

自從美國和塔利班2月簽署和平協議以來，已有3,500多名阿富汗安全部隊官兵被殺。阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）28日宣布宰牲節（古爾邦節，Eid al-Adha）停火3天， 30日卻再次發生汽車炸彈攻擊，造成至少17人死亡，21人受傷。

根據法新社報導，阿富汗洛加爾省（Logar province）30日發生一起自殺汽車炸彈攻擊。洛加爾省長發言人勞昂（Dedar Lawang）表示，受害者大多是平民，自殺攻擊發生在人潮擁擠的地方，當地民眾正為宰牲節採購。一位目擊者艾哈默德（Jamshed Ahmad）則表示，爆炸事件發生在省長辦公室附近。

阿富汗內政部證實此事故，發言人阿里安（Tariq Arian）譴責攻擊行動，「恐怖份子再次在宰牲節前夕發動襲擊，殺死了我們的許多同胞。」洛加爾省警察發言人艾哈邁德扎伊（Shahpoor Ahmadzai）則指出，爆炸疑針對洛加爾省首府的安全部隊，目前為確保宰牲節的民眾安全，市區已加強人員戒備。

停火於31日開始，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）聲明，塔利班未發動任何攻擊，與爆炸事件「無關」。而近來常自稱發動攻擊的極端組織伊斯蘭國則無回應。

根據美國與塔利班的協議，阿富汗政府將釋放5000名塔利班囚犯，以換取1000名被俘虜的安全部隊官兵。一周內政府將與塔利班組織進行和談，可望達成永久停戰。