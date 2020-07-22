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目睹父母被殺！阿富汗少女抓起AK47衝出門　秒擊斃2塔利班兇手

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▲▼阿富汗塔利班分子處決3名男子。（圖／路透）

▲阿富汗塔利班分子處決3名男子。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗一名年齡15歲左右的少女，親眼目睹塔利班分子將其父母拖出家門殺害後，立刻拿起一把AK-47步槍衝出屋外掃射，擊斃了2名塔利班成員，並且射傷多人，替父母報仇。

外媒報導，這起事件發生在阿富汗中部的古爾省（Ghor），少女卡瑪爾（Qamar Gul）的父親為當地村長。案發當天，一群塔利班武裝分子衝進他家中，將她的父母拖出家門，並以「支持政府軍」為由將他們殺害。

卡瑪爾見狀，立刻拿起一把AK-47步槍朝對方掃射，擊斃了殺害她父母的2名塔利班分子，並且打傷了數人。當地官員指出，卡瑪爾的年齡介於14歲至16歲之間。在阿富汗，不知道自己的確切年齡是很常見的事。

據悉，數名塔利班分子隨後又回來攻擊卡瑪爾的住家，但被其他村民和親政府軍民兵擊退。古爾省長發言人表示，阿富汗安全部隊已經將卡瑪爾和她的弟弟轉移到安全地點安置。

消息曝光後，國外網友紛紛稱讚卡瑪爾的英勇，更有網友盛讚這是「阿富汗女孩的力量」。另有網友說，「我們都知道父母是不可取代的，但報仇將帶給你相對的安寧。」

近幾個月以來，儘管塔利班組織同意與政府軍展開和談，但安全部隊遭到襲擊的頻率也正在增加。此外，塔利班分子習慣將他們懷疑是政府線人的村民殺害。

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