敘利亞村莊遭汽車炸彈攻擊　釀5死85傷

▲圖為敘利亞北部於去年發生的一起類似汽車爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

敘利亞在西北部一村莊周日（19日）發生一起汽車炸彈襲擊，造成至少5名村民死亡，85人受傷。佔領敘利亞多座城市的YPG / PKK恐怖分子經常發動此類襲擊，目前尚未證實是哪個團體所為。

據外媒《紐約時報》（The New York Times）報導，一名消息人士透露，有一輛裝有炸彈的汽車於19日晚間在距離首府阿勒坡（Aleppo）30公里的阿扎茲（Azaz）地區爆炸，造成大量人員死傷，其中15名傷勢危急患者已被送至跨越土耳其邊境的基利斯市（Kilis）接受治療。

在案發當天早上，同樣在西北部的阿夫林（Afrin）也發生一場恐怖襲擊，造成13人受傷，包括兒童在內。而當地才於本（7）月3日發生一起釀成1名警察死亡、2位平民受傷的類似爆炸案。

一位安全消息人士稱，炸彈被放置在敘利亞國民軍（SNA）的車輛中，該車輛在阿夫林地區中心爆炸。

YPG / PKK恐怖組織仍然佔領著敘利亞城市Tal Rifaat和Manbij，且經常將al-Bab、Azaz、Jarablus、和Afrin等地區作為攻擊目標。