快訊／鄉民怒嗆「砍李眉蓁可領優良市民」！李眉蓁重砲回擊：我們會報警

▲網友留言「要砍李眉蓁」，李眉蓁稍早回應了。（圖／實習記者方敬攝、李眉蓁競選總部提供）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄市長補選即將到來，而國民黨籍市議員李眉蓁，則代表國民黨參與此次選戰，但日前卻有民眾在新聞底下留言表示，「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎狀」。對此，李眉蓁表示，對於此事表示強力譴責，並強調會去報警。

李眉蓁表示，「網路說要砍我，還可以拿優良市民，我們強力譴責選舉為什麼會變這樣，我們希望選舉可以回歸到正常選戰，不要用這種恐嚇的方式，那我們也會報警處理。」