日本千人「李友會」擬辦追思　發揚李登輝精神：他豐富了台日關係

▲李登輝昨日病逝於台北榮總。（圖／資料照）



文／中央社記者楊明珠東京30日專電

前總統李登輝今晚辭世，享耆壽98歲。日本李登輝之友會事務局長柚原正敬表示，台日無任何像李登輝這樣可豐富台日關係的人物，今後會讓「李登輝精神」發揚光大。

柚原表示，日本李登輝之友會於2000年12月在位於東京的大倉酒店舉行成立大會時，李登輝透過視訊系統進行約30分鐘的祝賀演講，題目是「台灣精神與日本精神」，當時會場有約1300人，就因為有了他的訓示，才有日本李友會的存在。

日本李友會目前會員約有1500人，很多人都非常尊敬李前總統。柚原表示，日本李友會不是個「粉絲俱樂部」而已，今後將把「李登輝精神」發揚光大，致力於讓台灣與日本的邦交正常化。

被問到日本李友會是否舉辦追思會時，柚原表示，或許台灣方面會舉辦國喪，在日本方面，日本李友會考慮與全台灣日本連合會（會長趙中正）合作舉辦追思會。

日本李友會官網有許多有關李登輝的訊息，其中包括日本產經新聞論說委員、前駐台北支局長河崎真澄近期出版的「李登輝秘錄」一書，內容收錄去年4月起至今年2月2日產經新聞以「李登輝秘錄」為題的連載報導。

日文版書籍封面上有李登輝的推薦詞，讚揚河崎以冷澈的眼睛觀察，將台灣民主化的苦難道路明確道出。此書預定9月推出中文版。書中記載，「李登輝曾說他死後想把骨灰灑在玉山」。