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殲-15首度完成「夜間夥伴空中加油」訓練　飛行距離提升200公里

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▲▼解放軍艦載機殲-15完成「夜間夥伴空中加油」。（圖／翻攝自《央視軍事》微博）

▲解放軍艦載機殲-15完成「夜間夥伴空中加油」。（圖／翻攝自《央視軍事》微博）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍近年對於航母與艦載機的夜間訓練相當重視，日前解放軍首度完成了主力艦載機「殲-15」的夜間「夥伴空中加油」訓練，也就是以殲-15加掛的空中加油莢艙為其他的殲-15實施加油，這項訓練除了象徵全天候打擊的能力之外，也能夠將飛行距離提升100~200公里。

根據《央視軍事》微博報導，2架殲-15在維持定航、定速、定向的情況下，將受油管接上漏斗狀的浮錨後，完成空中加油的任務，相對於晝間的加油，視線清楚操作容易，夜間加油只能依靠指示燈引導，對受油機飛官的要求更高。

軍事專家尹卓分析，由於艦載機視滑躍起飛，一般是不能滿油滿彈，可以利用夥伴加油把戰機滿油滿彈，「通過夜間夥伴加油，可使整個艦載機聯隊的作戰半徑和靈活性大大增加，增強對海反艦和對陸精確打擊的能力」。

殲-15是一款30噸級重型艦載型第四代戰鬥機，從烏克蘭取得蘇聯Su-33艦載機的原型機為基礎研發，最大速度2940公里／小時，最大航程3500公里，作戰半徑1270公里。

殲-15主要搭載武器為，霹靂-9短程空對空飛彈、霹靂-12中程空對空導彈、鷹擊-62反艦巡弋飛彈、鷹擊-83K（鷹擊-85）反艦飛彈、鷹擊-91反艦飛彈、KD-88空對地飛彈、雷電-10反輻射飛彈

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