黃智賢叫李登輝「岩里政男」：脫中入日是他真正的期盼

▲黃智賢哀嘆李登輝偽裝台獨：脫中入日是他真正的期盼。（資料照／記者黃克翔攝）



記者許力方／綜合報導

前總統李登輝因喝牛奶嗆傷，住進北榮173天，不幸於30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，深藍女名嘴黃智賢也哀嘆，稱李登輝、也就是岩里政男，曾自認是日本人，加入國民黨成為黨主席宣示過無數次要統一，但如今的去中台獨起自他，民進黨壯大也是因他，建立台灣主體性是他的訴求，「脫中入日卻是他對台灣真正的期盼。」

李登輝病逝消息一出，新黨發言人王炳中隨即發文稱「終於死了！」認為人死為大是對喪儀葬禮的尊重，生前尚且要接受公評，死後當然要蓋棺論定，他個人意見認定李是黨奸國賊，引發爭議。黃智賢則在臉書談起李登輝，自認22歲以前是日本人，堅持釣魚島是日本的，「他，年輕時為效忠日本，一心從軍。台灣光復之後，他加入台共讀書會。國民黨栽培他，重用他，他加入國民黨，成為黨主席。宣誓過無數次要統一，反台獨。」

「台灣如今的去中台獨，起自李登輝。」黃智賢說，民進黨的壯大，因為李登輝，用民主包裝台獨，用本土化偽裝台獨，台灣政治的黑金，他居功厥偉，建立台灣主體性，意思是台灣是一個國家，是他的訴求，脫中入日，卻是他對台灣真正的期盼，「這，是李登輝。」

▼李登輝病逝。（資料照／記者林敬旻攝）

