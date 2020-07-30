1僧2女客雅溪放生…4袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓網友28日在客雅溪邊見到2名女信徒與1名僧侶疑似「放生」活動，影片中只見3人各自手捧書籍念念有詞，之後在僧侶的指示下，2名女信徒一人拿起一袋裝有不明活物的東西往河中倒入，共計4袋看似黑黑滑滑的活體動物就這樣嘩啦嘩啦的從袋中倒進河裡，遠遠只見到水花濺起後又快速的歸於寧靜，由於放生物呈長條狀，也遭懷疑可能是水蛇、鰻魚或是泥鰍，3人在河邊疑似「放生」的行為，卻引起網友公憤。



▲3人在河邊手捧著疑似經書的書籍，唸完後就拿起2袋活物倒入客雅溪中。（圖／林姓網友提供，下同）



林姓網友在臉書PO文痛批「這些邪魔歪道為什麼不去救上述二種情況的生物，因為貴和麻煩呀，愛？慈悲心？在哪呀？」，林姓網友說，真正的放生救養救護功德，是指遇到受傷瀕危的生物，去救牠、照顧牠、養護牠，康復後讓牠回去適合它族群生活自然環境，或是遇到那些即將被宰殺的生物們（雞、鴨、豬、牛等等），不忍牠們被殺害，花錢買下他們的自由，讓他們回到大自然適合他們的地方。

他認為，不同族群、不同物種混在一起只會造成肉弱強食的生態浩劫，這些邪魔歪道錯誤宗教觀念，特地去買來放，不就等於會有人特地去補抓來給他們買，一來一往之下，這些生物的生命力還能完整嗎？生命力缺乏完整、不適合的族群自然環境…放生救命？還是殘害生命？功德在哪？

▲林姓網友說，「已經把鏡頭拉的很近了，他們刻意不敢讓我拍清楚，我只能看到細長型，希望不是蛇，即使不是蛇也不能亂丟」。

由於影片中的放生物並不清楚，網友也紛紛討論「到底放生了什麼？」，網友認為「可能是鰻魚」、也有網友說「鰻魚太貴，不可能」，而拍者的林姓網友則表示，「已經把鏡頭拉的很近了，他們刻意不敢讓我拍清楚，我只能看到細長型，希望不是蛇，即使不是蛇也不能亂丟」，但大多數網友都對這樣的行為表示不認同，「又是一場生態浩劫」、「買動物過來這裡放生？ 假積功德」。

新竹市政府也表示，宗教團體「放生」，需經過縣、市政府申請、審核，包括放生種類、位置、數量都需經核准，且需是當地原生物種，才不會破壞生態，而新竹市目前根本沒有適合「放生」的地點，更不允許「放生」。



警方也表示，「放生」具危險性之動物驅使或縱容動物嚇人者，可依《社會秩序維護法》處3天以下拘留，或1萬2千元以下罰金；若「放生」過程還涉及獵捕、買賣或騷擾虐待等行為，加上放生物種若是保育類，將違反《野生動物保育法》，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、150萬元以下罰金；若一般經飼養且政府公告後的野生動物，放生的行為也違反《野生動物保育法》第32條，將可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；若有破壞生態系之虞，還可處50萬元以上、250萬以下罰鍰。

地表最強極光水 「專利仙女棒」搖出微小氣泡 撫平細紋、掃掉暗沈

►影／精神科醫師戀上護理長 他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她



►新竹神棍「假靈療真猥褻」 禪房除煞！她泣訴：被掰開大腿…狂抖除煞

►影／殉職飛官高嘉隆「準備今年結婚」 愛情長跑10年…她捧遺照護他上車