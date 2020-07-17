記者郭世賢／基隆報導

潮境公園是基隆市知名景點， 16日居然被民眾在公園的草地、座椅區，發現一條150cm的眼鏡蛇四處爬竄，用手機拍下PO網，提醒大家要多注意毒蛇出沒。議員呂美玲表示，當地居民指出，潮境公園近年是市民旅遊打卡的熱點，幫地居民反映，以前很少眼鏡蛇出沒，近來卻增加不少，懷疑宗教團體隨意放生導致，除了擔心民眾安全，也怕影響當地生態。

▲ 毒蛇出沒！基隆潮境公園出現150cm眼鏡蛇亂竄，疑宗教團體放生。（圖／民眾提供）

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潮境公園有很多鳥友放飛訓練鸚鵡、老鷹，陳姓鳥友16日拍到有一條眼鏡蛇在草地、座椅區亂竄，他把毒蛇出沒影片貼網引起不少民眾議論，很多網友留言指潮境很多小朋友會在草地上玩耍，實在嚇人也危險，民眾應該要多注意防範。

陳男表示，他是在16日目擊眼鏡蛇出沒亂竄，他沿途跟著拍攝，他說，這尾眼鏡蛇看起來有150cm，不久前，還有其他鳥友一次看到2條，體型都不小，懷疑是有人亂放生的，提醒民眾多注意，不要被毒蛇咬了。

議員呂美玲指出，長潭里當地居民有人飼養的雞都被眼鏡蛇咬死，還有人也抓過，居民說，眼鏡蛇是有宗教團體來放生，還已繁殖下一代了，現在到潮境人很多，呼籲宗教團體不要再亂放生，要放蛇應去沒人的深山，這裡觀光地區並不適合，對民眾造成安全危害，也請市府正視及多加防範這種亂放生蛇類行為。

海科館產學發展組主任陳麗淑說，如果是當地生長的應大小尾都會發現，但目前在潮境公園被發現的多是比較大尾的，不排除有人放生的可能性，但還沒有親眼見到，還要進一步了解。也呼籲宗教團體不要任意放生非屬當地物種，另外，也提醒民眾在草地上活動多注意，發現蛇類，不要有主動攻擊、驚騷蛇類的行為，趕快通報相關單位。

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