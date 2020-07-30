新竹神棍「假靈療真猥褻」　禪房除煞！她泣訴：被掰開大腿…狂抖除煞



▲新竹某神壇的童姓堂主，遭多名信徒指控猥褻。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹童姓男子，在神壇擔任堂主，以沖煞及練乩身等理由，分別將堂內鸞下生（學生）、義工及員工等5名女子「假靈療真猥褻」，檢方認為，童男以神明指示、練乩身或被害人身上有煞氣等為由，假籍靈療、練乩對被害人進行猥褻，係犯刑法強制猥褻罪嫌，15次強制猥褻犯行，犯意各別，行為互異，請法院分論併罰。

檢方調查，童男從2007開始到2017年間，以每次10分鐘到2小時不等的「靈療」為藉口，分別對5名女子猥褻；他以A女遭「沖煞」需進行「靈療」為由，在禪房內對對她上下其手，碰觸她胸部及下體，還用自己的生殖器觸碰對方屁股。

以B女「胸部有黑影」需進行「靈療」為由，將手伸進其內衣摸胸猥褻，還有義工C女也慘遭毒手，童男以神明的指示為名義，要求她當乩紳，以訓練藉口，以手抖動方式摸C女胸部；員工D女也因「身上有煞氣，要除煞，否則越來越嚴重會救不了」被童男以手抓、摸按壓胸部，被掰開大腿，被童男碰觸生殖器，及趴在D女背後抖動等猥褻行為達5次。

童男以員工E女「心臟不好、身上有不好的氣，需靈療」、「以押乩練乩筆練神通」，及「E女無功無德才讓父親身體不好，須要押乩才能幫父親延壽」等理由對她進行猥褻。

童男矢口否認犯行，然檢方卻認為，童男以神明指示、練乩身或被害人身上有煞氣等為由，假籍靈療、練乩對被害人進行猥褻，係犯刑法強制猥褻罪嫌，15次強制猥褻犯行，犯意各別，行為互異，請法院分論併罰。

地表最強極光水 「專利仙女棒」搖出微小氣泡 撫平細紋、掃掉暗沈

►檢察官追汙染河川！意外釣出「違法清運大咖」 324萬公斤廢液早已處理掉



►影／精神科醫師戀上護理長 他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她



►影／殉職飛官高嘉隆「準備今年結婚」 愛情長跑10年…她捧遺照護他上車

