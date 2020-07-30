威力彩15.62億得主曝光！網傳「10人包牌全提離職」...鄉民炸鍋

▲威力彩頭獎送出，兩注均分31.24億元，獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩史上最高頭獎31.24億元，最終兩注均分，其中北市大安區「5600元包牌」的幸運兒，原來不只1人，有PTT鄉民現身爆卦，說是台新銀行的10名職員，而且通通提出離職了。

網友稍早在PTT八卦板表示，「威力彩大安區頭彩，台新銀行法金部門包牌，10個人包牌中15億，都不到40歲，剛剛得知隔壁銀行部門通通提離職，本魯各種羨慕嫉妒恨阿！」

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消息一出，鄉民全炸鍋了，紛紛洗版留言「一人分1億多也很爽啊」、「工作就是缺錢，不缺錢當然不用工作」、「等台新員工出來講，不然....呵呵」、「真的假的啦」、「一個人1.5億也可以爽爽過一輩子了」、「一億放銀行可以談利息」。

另外，台灣彩券公司指出，大安區的頭獎幸運兒不僅抱走15.62億元，同時也對中其他獎項，包括7注貳獎（365萬元）、6注參獎（15萬元）、42注肆獎（2萬元），累計總獎金達15億8980萬807元。

不過，台新銀行對此回應，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。