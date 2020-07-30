女子深夜「出入分隊長室」遭檢舉　萬華交通分隊長：我跟她買養生茶

▲有女子深夜到萬華交通找顧姓分隊長吃宵夜，遭檢舉2人閉門長聊。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局交通分隊長遭指控，涉嫌在執勤時找1名女子到分隊送宵夜，2人甚至共處一室「閉門長聊」，最後有人受不了向分局督察組檢舉提報，該分隊長表示，向該女子購買養身茶，對方是送茶給他。

警方調查，已婚的60歲顧姓萬華交通分隊長執勤時，有1名女子多次在深夜時分進出交通分隊，每次都帶著宵夜來找顧姓分隊長，2人待在分隊長辦公室「密室長談」。

據悉，該名女子到分隊找顧姓分隊長時，都是在深夜時分前往，但2人見面時間頻繁被人檢舉，也引起督察組介入關心，督察組最後以將把顧的狀況報請市警局懲處。

顧姓交通分隊長則反駁，常常來找的女子係同一人，該女主要在販賣養生茶，所以趁深夜勤務告一個段落，請該女將茶送來分隊，女子也只是順便帶個宵夜來，並沒有不法行為。

萬華分局督察組則表示，6月獲報已婚幹部經常在深夜帶同女性友人進出駐地且共處一室，疑有不正常感情交往情事，乃 向警察局反映情資，並由分局指派督察人員實施探訪，於 日前獲悉該女子再度進入該員警備勤室，到場發現該 2 人確在備勤室內共用消夜。

本案經深入調查，該員警確有多次帶同女性友人多次於夜間及深夜時段共處一室之行為，該員身為幹部未能潔身自愛，竟未保持男女適當分際，進而帶同無婚姻關係女子至個人使用之獨立備勤室，已違反警察風紀相關規定， 全案已調查完畢，業報請懲處並調整職務。

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