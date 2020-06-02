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狂偷5民宅得手數十萬！　通緝犯萬華剪髮...遇警狂奔還是栽了

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記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因竊盜案遭通緝，萬華分局警員在5月底發現該名男子在萬華一處理髮廳剪頭髮，隨即上前表明身份，男子見到警方拔腿就跑，理髮店人員也協助報警處理，最後在優勢警力圍捕下將人逮捕到案。

▲▼警方發現1名通緝犯在理髮廳剪髮，男子發現警方在外拔腿狂奔。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現1名通緝犯在理髮廳剪髮，男子發現警方在外拔腿狂奔。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，48歲的蕭姓男子，數月內在萬華涉及5起住宅竊盜案件，遭到萬華警方鎖定，蕭男也遭北檢發布通緝，但他居無定所、增加警方查緝困難。5月31日，警方發現蕭男竟現身長泰街一處家庭理髮廳，隨即上前準備逮人。

▲▼警方發現1名通緝犯在理髮廳剪髮，男子發現警方在外拔腿狂奔。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竊盜通緝的男子最後在大批警力壓制下逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

蕭姓男子警覺性極強，發現警員在附近出沒，在警方衝進店內逮人之前先拔腿就跑，警方立刻請求理髮廳店員協助報案，並且通知勤指中心攔截圍捕，最後在長泰路、萬青街口逮人，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，蕭姓嫌犯平時居無定所，從22歲開始就因竊盜案遭警方逮捕，多年來以竊盜維生，平時專門侵入住宅竊盜，警方初估，男子在近幾個月來涉及5起住宅竊盜案件，初步估計民眾損失高達數十萬元。

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