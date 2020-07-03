他翻開路邊機車座椅　拿起便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

▲男子翻開沒關好的座椅，取出車廂內的便當跟水壺。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區警方上個月深夜11點多在中山路一段上發現可疑男子，拿著便當盒鬼鬼祟祟查看路邊的機車，男子看到警方便馬上轉身想走，員警立即上前盤查，最後查出辛酸真相。

▲男子很開心地吃完剩飯，拿著水壺要找裝水的地方，在路上被警方發現。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，53歲林姓男子沒有工作、沒有積蓄，也沒有家人…上個月19日晚間11點多，因為肚子實在太餓，決定沿路翻機車座椅，看能否發現食物，後來真的發現一台機車座椅沒關好，讓林男發現裏頭的便當盒跟水壺。

林男開心地邊吃著發酸的剩飯，一邊走路尋找裝水的地方，沒想到突然跟警方對視心虛想逃…事後林男深感悔意說，「真的很對不起…」交通分隊長陳鈺泓聽了一陣感慨，見其居無定所又無一技之長，因此在解送林男到地檢署歸案前，自掏腰包200元給林男作為餐費。

▲永和交通分隊長陳鈺泓外型帥氣熱心助人。（圖／記者陳雕文翻攝）

面對警方掏錢塞給自己，林男第一時間竟愣住了，後來才感動地說，「從沒有人這樣對我…」陳鈺泓說，日後若肚子餓，記得來找我。

▼男子拿出機車車廂裡的便當盒，把剩菜剩飯吃光，並四處找水喝。（圖／記者陳雕文攝）

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