小米雷軍在B站發第一支影片 網友嗨翻：Are You OK

特約記者洪聖壹／綜合報導

擁有 142 億美元身價的小米創辦人雷軍，今天（7/30）做了一件相當年輕的事情，那就是宣布成為 Bilibili（以下稱：B站）的創作者（以下稱”UP主“）。第一支影片只有 1 分多鐘，網友們瘋狂發彈幕，要他再現“Are You OK”，影片相當有趣，也告訴所有人，做任何事情只要有決心，永遠不嫌晚。

雷軍的第一支影片當中說：「我正式成為B站的一位萌新，聽說我在B站很有名，謝謝大家捧場，未來呢我會帶大家逛逛我們的小米科技園，試玩一下小米的新品，爭取做一個有趣的UP主。歡迎大家發彈幕提出寶貴意見，最後祝B站越來越好，也祝同學們暑假快樂。」

雷軍之所以會說：「聽說我在B站很有名...」其實源自於小米4i 在印度發表會上演講時說的“Are You OK”這句話，後來被B站UP主剪成"Are You OK”神曲，當時這首歌還一度成了B站熱搜，點擊量很快突破千萬，也在 YouTube 平台廣為流傳。

記者觀察這一分多鐘的影片當中，有開場白、有幕後花絮，並且承諾將在 B 站進行新品發表，很明確地就是要從自己出發，搶攻年輕族群。

其實在雷軍之前，與雷軍訂下五年賭約險勝的格力电器的董事長董明珠，今年初開始佈局直播帶貨，董明珠的抖音直播首秀雖然翻了車，但很快就捲土重來，率領集團上下菁英直播帶貨 228 億人民幣。而現年 48 歲的”老羅“羅永浩創辦錘子手機、子彈短信等，可說屢戰屢敗，捲土重來的他，跟上中國內地最熱門的直播電商熱潮，成了媒體筆下的焦點。

現在雷軍入主 B 站，大陸部分財經媒體認為是雷軍再戰董明珠，但不論如何，受到新冠疫情（COVID-19）影響，中國大陸的銷售戰場從線下門市、線上電商，轉移到社群平台已經是不爭的事實。