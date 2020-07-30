　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米雷軍在B站發第一支影片 網友嗨翻：Are You OK

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

擁有 142 億美元身價的小米創辦人雷軍，今天（7/30）做了一件相當年輕的事情，那就是宣布成為 Bilibili（以下稱：B站）的創作者（以下稱”UP主“）。第一支影片只有 1 分多鐘，網友們瘋狂發彈幕，要他再現“Are You OK”，影片相當有趣，也告訴所有人，做任何事情只要有決心，永遠不嫌晚。

雷軍的第一支影片當中說：「我正式成為B站的一位萌新，聽說我在B站很有名，謝謝大家捧場，未來呢我會帶大家逛逛我們的小米科技園，試玩一下小米的新品，爭取做一個有趣的UP主。歡迎大家發彈幕提出寶貴意見，最後祝B站越來越好，也祝同學們暑假快樂。」

雷軍之所以會說：「聽說我在B站很有名...」其實源自於小米4i 在印度發表會上演講時說的“Are You OK”這句話，後來被B站UP主剪成"Are You OK”神曲，當時這首歌還一度成了B站熱搜，點擊量很快突破千萬，也在 YouTube 平台廣為流傳。

記者觀察這一分多鐘的影片當中，有開場白、有幕後花絮，並且承諾將在 B 站進行新品發表，很明確地就是要從自己出發，搶攻年輕族群。

其實在雷軍之前，與雷軍訂下五年賭約險勝的格力电器的董事長董明珠，今年初開始佈局直播帶貨，董明珠的抖音直播首秀雖然翻了車，但很快就捲土重來，率領集團上下菁英直播帶貨 228 億人民幣。而現年 48 歲的”老羅“羅永浩創辦錘子手機、子彈短信等，可說屢戰屢敗，捲土重來的他，跟上中國內地最熱門的直播電商熱潮，成了媒體筆下的焦點。

現在雷軍入主 B 站，大陸部分財經媒體認為是雷軍再戰董明珠，但不論如何，受到新冠疫情（COVID-19）影響，中國大陸的銷售戰場從線下門市、線上電商，轉移到社群平台已經是不爭的事實。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
車位被霸停2次「待會就移走」　她轟：我買的欸！過來人神解
台中屋主求助「門口遭轎車擋住」！　警聯絡車主：我在北部
台中前議長全家4人「鉛中毒」住院！　兒指數高達88
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不顧反托拉斯法訴訟！　蘋果還考慮把App Store的抽成提高到40％

小米雷軍在B站發第一支影片 網友嗨翻：Are You OK

酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」　為天主教徒提供全台2萬商家支付服務

台灣首創OTT專法　歐銻銻娛樂將爭取出席公聽會

果粉們可能要再等等了！　高通Q3財報暗示 iPhone 12 將可能延後發布

愛奇藝台灣站將被趕盡殺絕？歐銻銻娛樂董座：不管如何都會保障消費者

蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

蘋果「福利機特賣會」又來了　iPhone最低價只要6500元

網傳 Galaxy Z Fold 2 全新渲染圖！　售價破58,000元

影／爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

不顧反托拉斯法訴訟！　蘋果還考慮把App Store的抽成提高到40％

小米雷軍在B站發第一支影片 網友嗨翻：Are You OK

酷碁推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」　為天主教徒提供全台2萬商家支付服務

台灣首創OTT專法　歐銻銻娛樂將爭取出席公聽會

果粉們可能要再等等了！　高通Q3財報暗示 iPhone 12 將可能延後發布

愛奇藝台灣站將被趕盡殺絕？歐銻銻娛樂董座：不管如何都會保障消費者

蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

蘋果「福利機特賣會」又來了　iPhone最低價只要6500元

網傳 Galaxy Z Fold 2 全新渲染圖！　售價破58,000元

影／爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

鄭雨盛新片超大膽「狂開國際敏感玩笑」！逼真潛艦戰直呼：韓影史創舉

快艇3主恐缺席洛城大戰　瑞佛斯對陣容深度有信心「能贏下每1場」

因車貸起口角亂刀砍死母！逆子「為封口」轉身補刀捅死爸爸

文化部跟風「咩噗、像極了愛情」　推藝FUN券網哭：別再對126灑鹽了好嗎

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

28年妻變冷漠拒行房　他崩潰「聞內褲翻手機」13刀殺愛人…聽最後喘息聲不救！

廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

《新西遊記8》開拍⋯網跪求「安宰賢回歸」　tvN回應了！

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

3C家電熱門新聞

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

Google地圖8大實用撇步公開

iPhone 7 Plus福利機只要6,500元

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光！5.4吋機款單手持握沒問題

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

4大重點一次看！《動森》夏季更新30日發布

蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

小米新專利「手機內建無線耳機」

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

Ansys 2020 R2助工程團隊創新

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

更多熱門

相關新聞

中興手機前CEO曾學忠加入小米　任手機部總裁

中興手機前CEO曾學忠加入小米　任手機部總裁

小米集團29日宣布，任命前中興通訊執行副總裁、中興手機CEO曾學忠出任集團副總裁、手機部總裁，負責手機產品的研發和生產工作。

小米新專利「手機內建無線耳機」

小米新專利「手機內建無線耳機」

雷軍：小米將投入2100億元加大科創力度

雷軍：小米將投入2100億元加大科創力度

吳益政：抱貓賣萌無法解決高雄人的低薪

吳益政：抱貓賣萌無法解決高雄人的低薪

賓士推出「F1等級」電動滑板車

賓士推出「F1等級」電動滑板車

關鍵字：

小米雷軍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面