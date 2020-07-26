柯文哲換將！前美女主播陳智菡將任北市府發言人

▲陳智菡 。（圖／翻攝陳智菡臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣再異動！北市府媒事組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡即將接任北市府發言人，而現任發言人周台竹則轉至市長室，協助兩岸、外交業務，預計本周一對外公布。對此，北市府副發言人黃瀞瑩回應，有任何人事異動都會以新聞稿正式對外說明。

陳智菡擔任電視新聞記者、主播多年，先前曾報名民眾黨海選，今年3月即傳出她將加入柯市府擔任副發言人，不過進入市府後，她先是擔任自媒體小組總監，主要負責自媒體經營以及輿情分析。據了解，陳智菡憑著過去的媒體經驗與口條能力，令柯對她相當賞識，盼借重她的長才，讓發言體系更堅強。

▲台北市自媒體小組總監陳智菡曾上雲端最前線為柯市府辯護。（圖／翻攝雲端最前線）



事實上，柯文哲的臉書在陳智菡的主掌之下，發文變得更加「強悍」，也更加強政績文的宣傳，並創立「台北大聲公」臉書粉絲專頁，讓發言人有發聲管道，雖然曾一度爆出「隔岸觀火」貼文爭議，引發網友議論，不過陳智菡並不改過去的嗆辣作風，日前更在個人臉書發文，回擊柯文哲與博恩同台的新聞，在政論節目中也可見到她為柯市府辯護的身影，預料未來發言人的「火力」將提升不少。



北市府目前發言體系，由周台竹擔任發言人，黃瀞瑩、戴于文擔任副發言人。不過外交官出身的周台竹，其專長不在新聞，主要工作內容都在兩岸、外交事務，平時發言工作幾乎都靠黃瀞瑩、戴于文兩人在處理，周台竹上週在雙城論壇扛下主持大任，不過雙城論壇甫結束，柯文哲馬上換將，決定「菡上竹下」，讓周台竹至市長室專注在兩岸、外交議題，同時身兼北市府國際事務委員會副主委，人事異動預計週一（27日）正式對外公告。