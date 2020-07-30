打工仔慘蹲路邊吃飯被罵！香港將放寬限制...31日餐廳內用「每桌限2人」

▲香港禁止餐廳內用，室內空蕩蕩。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港新冠肺炎第三波疫情持續肆虐，至29日確診病患已破3000，香港政府緊急公布防疫政策，從29日凌晨開始禁止餐廳內用，引起許多市民抱怨。最新消息稱，港府將恢復餐廳內用。

綜合港媒報導，香港29日凌晨開始全面禁止餐廳內用服務，許多人改點外賣，但沒有地方吃飯，只好在街上、公園、公廁等地吃飯，而且部分人士垃圾直接丟棄路上，造成清潔人員負擔加重。

▲市民改點外賣。（圖／路透社）

而收到許多香港人抗議，香港政府29日晚間宣布，開放19間社區會堂或社區中心，讓市民用餐。最新消息表示，香港政府政策大轉彎，將會自明（31）日起，恢復餐廳早餐、午餐內用，每桌限定兩人，且餐廳人數只能在座位一半之下。

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌30日早上表示，禁止內用的措施實施狀況非常不理想，而政府開放19個地點，也等於內用，而且在外用用餐沒地方洗手，也可能感染其他傳染病，因此建議放寬措施，並且改為每桌2人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，政府禁止餐廳內用的措施原意是好的，自己也支持該政策，但是看到許多打工仔午餐實際的狀況後簡直慘不忍睹，直呼「香港人做錯什麼了？」他也建議港府應該修改措施

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