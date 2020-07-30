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李登輝女婿賴國洲深夜進入翠山莊　李安妮、張月雲陪伴曾文惠

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記者陶本和／台北報導

前總統李登輝28日深夜傳出健康狀況不佳，台北榮總29日表示，仍在治療中；29日晚間6時30分左右，其夫人曾文惠在管家、隨扈的攙扶下回到翠山莊，隨後二女兒李安妮、女婿賴國洲、媳婦張月雲也都返家陪伴母親。

李登輝28日傳出病危訊息後，雖然他所創立的台灣團結聯盟即時澄清，不過總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌29日上午仍到台北榮總探視，除了聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。

今年2月8日李登輝因為喝牛奶嗆到住院後，就因為持續發炎且頻繁發燒，肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，雖有知覺但無法識人。

醫院院方人士表示，近期李前總統狀況就不太好。對於28日李登輝再傳病情惡化，北榮院方也封口，李登輝辦公室主任王燕軍29日表示，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明，病情部分要由榮總對外公開。

▼李登輝夫人曾文惠回到住家翠山莊。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼李登輝夫人曾文惠回到住家翠山莊。（圖／記者陳家祥攝）

在29日上午11時15分許，曾文惠到在看護與隨扈的攙扶下，緩緩走出家門，隨後驅車離開翠山莊，約末15分鐘後，曾文惠抵達北榮，探視李登輝；約莫下午1時30分，媒體拍攝到曾文惠座車駛離北榮，前後約探視李登輝2小時。但沒想到，才剛離開約半小時，該座車又折返北榮，一待又是幾個小時，直到晚間6時左右，在李家媳婦張月雲陪同下，一起返回翠山莊。

接著，李登輝的二女兒李安妮、李登輝女婿賴國洲約在晚間7時許，戴著口罩，非常低調的返回翠山莊陪同母親。

對於李登輝的狀況，蔡英文28日中午出席民進黨中常會時也向在場人士證實上午已經前往北榮探視李登輝，她會為李登輝的健康祈福，並持續關心李登輝健康；而蘇貞昌也在探視後表示，「我們有向家屬表示關心，有對李前總統表示祝福」。

蘇貞昌昨天也說，李登輝對台灣民主的貢獻，為國家做事，大家非常敬佩，他和蔡英文、賴清德一起到醫院探望李登輝，至於李登輝的狀況，應該由醫療團隊來說明比較清楚。

▼李登輝女婿賴國洲返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼李登輝女婿賴國洲返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

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