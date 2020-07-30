武漢抗疫護士墜樓亡！　死前爆暗黑內幕「醫生不進隔離區」：遙控我們做所有事

▲新冠肺炎疫情期間，醫護人員奮戰一線。（示意圖，非本文當事人／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為新冠肺炎重災區的武漢，如今疫情已經趨緩，然而29日上午卻有一名在隔離病房工作的女護士「墜樓」，搶救後不治，留下不少2歲的孩子。事後，疑似墜樓護士朋友圈曝光，內容顯示其與護理部主任起衝突，稱隔離區全交由護士值班，「至少每天要在那裡待上8小時，不能吃不能喝不能上廁所。」

據《澎湃新聞》報導，該名護士是家中獨女，孩子不到2歲，在武漢協和醫院工作不到5年就發生悲劇，目前警方已至現場調查。院方隨後發文證實，稱深表痛惜，將積極配合家屬及有關部門處理善後事宜。

作為抗疫第一線的武漢醫護人員，為何最後以墜樓收場，事件發生原因備受關注。疑似死者朋友圈曝光，內容顯示其與護理部主任起衝突。另外，微博@叫我安然君發文，稱曾收到死者的私訊，揭開醫院暗黑內幕。

▼死者家屬崩潰。（圖／翻攝自微博）

「我們要求換掉護理部主任劉義蘭」，私訊內容寫道，在抗疫時期沒有一個護士退縮，在物質匱乏時，劉義蘭要求核酸咽拭子採集由臨床護士完成，但她們沒有經過專業培訓，可能無法完成，對此劉義蘭卻說，已經發了操作影片，學習後照這個搞......。

內容隨即提到，都說最偉大是醫生，但隔離病房沒有醫生進去查房，都是透過對講機遙控護士，來完成隔離區內所有的事情，他們在相對乾淨的辦公室工作，「我們隔離區的護士三班制，每天至少要在裡面待8小時，不能吃不能喝不能上廁所！」

文內最後寫道，「我不是借理由想逃避這場戰爭」，自己願做一線戰士，但希望做一個身上有防彈衣、槍裡有子彈的戰士，做一個不被當做人肉擋板的戰士！

不過@叫我安然君強調，現在疫情結束了，還是那個醫院，還是那個護理部主任，有網友留言說那個跳樓的就是當時跟我發私信的護士，目前沒有被百分之百核實。

此次事件引發網友熱議，「太真實了」、「監控這麼巧又壞了」、「熬過了疫情 沒有熬過領導」、「家人該有多傷心啊，希望院方能給個說法!」、「每個醫院的護理部都是最噁心的」、「醫生拿回扣 護士跑斷腿 一直都是這樣的」。

另外有知情人士在微博透露，「還好我今年離開了，但是當同事跟我說今天醫院有人跳樓時我直覺會不會是她，結果真的是她，哎」。

▼微博相關說法。（圖／翻攝自微博）