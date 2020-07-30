▲女友改口交過4個！男報復逼「與狗壞壞」結束換他上 過程全錄：傳給爸媽看。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

因為女友談過戀愛，不是她的初戀，居然強迫對方與鬥牛犬發生性關係報復，行徑相當變態。大陸北京男子劉海（化名）多次不顧女友江蘭（化名）說不要性侵得逞，還為了報復她過去曾交過男友，居然要她與狗性交。案經上訴，北京市二中院終審維持原判，判刑7年。

根據陸媒《北京青年報》報導，江蘭淚訴，2018年4月與劉海發展成為男女朋友，2個月後同居，期間對方多次詢問過去感情狀況，講完後就會生氣罵人、打人；她哭著說，「有一次，劉海又問我交過幾個男朋友，我說2個，他不信，又打我的臉，因為怕他繼續打，所以我說了4個。」

沒想到劉海居然大發飆，掐住她的脖子，甚至強行要她與鬥牛犬發生關係，完畢後自己再性侵一次，期間還開鏡頭錄影；劉海威脅，如果敢講出去，就把影片傳給爸媽。江蘭表示，之後搬回去自己的住處，但劉海仍頻繁跑來找她並且性侵，害怕挨打，所以都不敢反抗。

全案進入司法程序，一審法院認定，劉海犯強制猥褻罪、強奸罪，分別判4年、3年6個月有期徒刑，合併執行7年；案經上訴，北京二中院駁回上訴，維持原判7年有期徒刑。



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