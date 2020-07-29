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男友軟太快！她拿「吹風機烤小鳥」燙出水泡　求診猴急問：何時能再用

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（示意圖／pixabay）

▲她拿吹風機吹男子下體，造成生殖器燙傷。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

僅因小6歲男友不持久，無法滿足她的性慾，竟然拿吹風機烤小鳥性虐。全案進入司法程序，被控傷害等5罪的香港女子解釋，性生活從來沒被滿足，男方常常在幾秒內軟掉。醫生則出庭作證，這是一個特別的案例。

根據《香港01》報導，33歲被害男子哭訴，自己於2018年4月一見鍾情39歲麥姓女子，起初感情生活甜蜜，還進一步到買房成家的階段，不料女方因不滿他擅自簽約買房，居然拿鐵凳毆打他、剪刀刺腿以及熱水燙腿，手段相當兇殘。

不僅如此，被害男子透露，由於女方是他的初戀，所以一直選擇隱忍，但沒想到女友居然變本加厲，拿吹風機烘烤他的下體，造成他的生殖器灼傷、起水泡，之後甚至硬摳掉傷口處結痂，讓他痛不欲生，因此決定提告。

全案進入司法程序，39歲麥姓女子被依蓄意傷人、襲擊致構成身體傷害等5罪起訴。法庭上麥女表示，真的很喜歡對方，可是在性生活上一直無法獲得滿足，男方使用保險套後，幾秒就會變軟，最久也才幾分鐘，如果沒戴保險套更快，幾秒內就射了。

麥女還說，吹風機吹下體是因為男方硬不起來，才會想說是不是透過加熱來促進血液循環，從頭至尾都由男方操作。對此被害男子則回應，麥女每天都想要，每次性行為前都要吃威而鋼，還被規定不能在她高潮前射，壓力真的很大。

而診治被害男子的醫生也被傳喚出庭，他指出，對這個案例印象深刻，因為看診時女子指著男子的陰莖問「什麼時候能用」，很少有陪診的人如此關心性方面的事情，尤其是女性；男子當時的傷勢不可能在一兩天內好轉，之後卻沒有回診，讓他有點擔心，因此時常想起這個案子。

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