影／檳榔西施長太正！遭「剮刑」臉一片片割下　屍身淋黑狗血　凶嫌妻超震驚

圖文／CTWANT

檳榔西施綽號「櫻花妹」、長相甜美的台日混血兒林女，22年前慘遭工作地的檳榔店老闆潘男、閨密合謀殺害，檢警日前終於逮捕殘忍行兇的潘男、小珍、小瑩等人，還死者一個遲來的正義。本刊調查，兇手們殺人後就把檳榔店生意結束，各自鳥獸散，潘男躲回台北老家，之後結婚、生子並另在夜市開肉羹店，經營了約10年，在網路上小有名氣。警方循線上門逮他時，妻子錯愕到不行，根本不知老公婚前幹過如此凶殘壞事。

▲潘嫌被逮後，獨留妻子一人支撐肉羹店，她很錯愕老公年輕時曾犯過如此重案。（圖／本刊社會組）

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本刊調查，潘男回台北老家不久，才20歲出頭就結婚，30歲左右在一處夜市經營肉羹店空間不大，但卻擺了個偌大神桌，讓人聯想潘嫌是否為求心安才如此。（圖／本刊社會組）

至今。該肉羹店空間不大，店內卻硬是擺放了一個偌大神桌，讓人不禁聯想潘男是否為了求心安？

而小瑩後來則從事婚禮相關行業，小珍在特種行業上班，這對當年冷血殺人的乾姊妹，近年卻常在臉書PO文，不是祝人幸福，就是勸人行善。

▲林女是台日混血兒，認識的人都誇讚她生前「超級無敵漂亮」。（圖／讀者提供）



潘男老婆無奈向本刊表示，7月中旬警方來店裡將老公押走時，她很錯愕，「我完全不知他婚前幹過這種事，唉….」無奈表示得一人撐起全家生計，潘的小女兒則落寞在店內滑手機，等待爸爸。

▲小珍（圖）與小瑩疑似忌妒林女長得漂亮、男友可能會被勾走，竟對林女下狠手不但凌遲致死還焚屍。（圖／翻攝畫面）



而死者林女父親則憂心表示，這起案子發生在22年前，很怕兇手可因過了追訴期而無罪獲釋。本刊調查，2018年間行政院通過《刑法》部分修正草案，提高重大刑案的法律追訴期至「無期限」時，時任法務部長邱太三曾表示，原本追訴期限將屆的重大刑案，如1996年發生的劉邦友血案、彭婉如命案等，「追訴期將適用新法」，據此，1998年發生的林女命案，檢方沒理由不依法偵查、起訴。





▲肉羹店空間不大，但卻擺了個偌大神桌，讓人聯想潘嫌是否為求心安才如此。（圖／本刊社會組）



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