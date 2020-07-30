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為孫女戒菸戒酒　李登輝超疼「巧巧」李坤儀

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記者鄺郁庭／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。他生前相當愛護唯一的寶貝孫女李坤儀，李坤儀出生8個月時，李登輝的獨子李憲文在32歲時因癌症過世，事後也將對獨子的愛全轉到孫女身上，對她疼愛有加，甚至公開說過，他為了替兒子照顧巧巧（李坤儀的乳名），所以決定戒菸、戒酒，希望能活得長久。

▲李登輝孫女李坤儀婚禮。（圖／記者陶本和攝）

▲李坤儀婚禮。（資料照／記者陶本和攝）

李坤儀2015年嫁給交往7年的趙贊凱，即使李登輝當時在婚禮兩週前因中風住進醫院，還是堅持參加孫女的婚禮。李登輝當時接受媒體訪問時眼眶含淚，並數度哽咽地直喊「捨不得」，李坤儀拜別時，說了「阿公、阿嬤謝謝你們」，雖然自己沒有哭，但女兒張月雲（指李坤儀的母親）有流眼淚。李登輝也說，再怎麼不捨寶貝孫女，「但也要放手讓她去，建立自己的家庭。」

李坤儀2018年4月產下女兒，李登輝對於升格阿祖非常開心，當天中午立即到醫院去探視孫女，親手抱過小曾孫女。李坤儀在懷孕期間透露，「他（李登輝）很開心，每次看到我都叮嚀我要小心喔！」李登輝在李坤儀婚禮時，就透露自己很期待抱曾孫，隨著小曾孫女的誕生，也完成了李登輝的願望。

▲▼台北榮總副院長黃信彰說明李登輝住院病逝經過。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北榮總副院長黃信彰說明李登輝住院病逝經過。（圖／記者黃克翔攝）

北榮晚間也召開記者會說明，李登輝住院期間，因抵抗力弱，住院過程中反覆感染，這5個多月來醫療團隊與家屬一次次合作想穩定病況，最後仍因敗血性休克與多重器官衰竭不治。此外，主治醫師還透露，儘管李前總統非常虛弱，但仍然看著曾孫女的照片和活動錄影帶，看到外曾孫女的影片時，雙眼仍炯炯有神，非常有愛，讓醫護人員看了都感動不已。

李登輝：

●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝。（圖／ETtoday資料照）

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照） 

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