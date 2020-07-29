新興毒品氾濫...警政署向校園毒品宣戰　投入580專任警力！

記者張君豪／台北報導

行政院蘇院長十分重視青少年涉毒問題，府院於今年4月17日、5月8日召開「青少年及校園反毒會議」定調鎖定監控校園的高風險特定人員行蹤，以溯源追查背後的網絡關係，並指示各部會強化對於新興毒品之查緝對策與防制作為。警政署宣布將投入保一、保二、保四總隊支援581名警力投入校園反毒工作。

▲警政署長陳家欽29日赴刑事局視察全台掃毒成果，並與各縣市局長宣誓成立校園掃毒新力軍投入580名警力支援肅毒工作。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽29日赴刑事局視察全台掃毒成果，並與各縣市局長宣誓成立校園掃毒新力軍投入580名警力支援肅毒工作。（圖／記者張君豪攝）

警政署分析青少年涉毒案件以混合式毒品咖啡包為大宗，且經鑑定常混摻2種以上毒品種類，實務上亦發現販毒者及吸毒者對該咖啡包成分均無所悉，吸毒致死案件亦有增加趨勢，對於青少年產生重大危害，警政署表示為貫徹院長宣示之反毒政策，加強查緝少年、校園及新興毒品案件。

警政署表示：為防範新興毒品流入校園，將成立「無毒校園」專任警力，將從保一、保二、保四總隊支援580名警力，從8月3日起支援全台警警分局、縣市少年隊投入校園掃毒工作為期兩年，警方宣示將成立肅清校園毒品專責警力，未來希望能淨化校園環境。

▲警政署長陳家欽29日赴刑事局視察全台掃毒成果，並與各縣市局長宣誓成立校園掃毒新力軍投入580名警力支援肅毒工作。（圖／記者張君豪攝）

另外暑假迄今全台警肅毒成果頗豐；包含桃園市政府警察局於7月16日查獲犯嫌田姓男子等3人涉嫌販賣毒品案，查扣第三級毒品愷他命70包、混合式毒品咖啡包215包等證物。

宜蘭縣政府警察局、桃園市政府警察局與刑事警察局於7月15日查獲具幫派身分犯嫌謝姓藥頭等10人涉嫌販賣毒品及混合式毒品咖啡包分裝場案，查扣第三級毒品愷他命73包、混合式毒品咖啡包215包及分裝器具等證物。並持續向上溯源於7月22日破獲犯嫌羅姓藥頭等7人涉嫌販賣毒品案，販售含第三級毒品愷他命及卡西酮類毒品之混合式毒品咖啡包予青少年施用，其中下游未成年藥頭及藥腳各1人。

另外基隆市警察局偵辦施用新興毒品浴鹽致死案件，也向上溯源於7月21日查獲犯嫌葉姓藥頭涉嫌販賣毒品及混合式毒品咖啡包分裝場案，查扣混合式毒品咖啡包407包及分裝器具等證物。

警政署長陳家欽29日赴刑事局召開無毒校園專任警力誓師大會，陳家欽指出：從今年1月到現在，全台各警察機關已查獲新興毒品原料3,699.5公斤、成品859.43公斤，警政署向上溯源，斷絕毒品源頭，有很好的成效。

陳家欽表示：警方調查發現，這些新興毒品大多是用來製成咖啡包，食用的年齡層以年輕族群居多。總統與蘇院長十分重視青少年涉毒問題，行政院召開「青少年及校園反毒會議」，要求衛政教育、法務警政系統跨部會合作，共同打擊校園毒品。

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