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曾搶新光千金豪宅…20年後再闖長興老董家！他扯：我有偷竊癖　法官不領情

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記者徐愷昕／高雄報導

長興化工前高姓董座豪宅2019年8月底遭人入室搶劫，橋頭地檢4月1日偵結，將涉案的張朝亮等5人依加重強盜等罪名起訴。本（7）月法院審理時，張朝亮辯稱自己患有「偷竊癖」等精神疾病，意圖脫罪，但法官認為他策畫此次犯案長達7、8月，中間還經歷多次演練模擬，顯然精神並無異常，審結依強盜罪重判他9年；另3名共犯中1人遭判8年6月，其餘2人皆處4月。全案仍可上訴。

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方說明案情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲長興老董豪宅遭搶，主嫌20年前也曾犯新光集團千金吳如月豪宅強盜案。（圖／記者吳奕靖攝）

張朝亮2019年8月29日因缺錢買毒，鎖定長興前董座位於鳥松的豪宅下手，於犯案前找來常姓與王姓2名男子代為找「幫手」，最後聯繫上缺錢花用的周俊誼結夥犯案，2人還在作案前一星期相約北捷西門站一間咖啡廳見面商討作案細節，離去前張朝亮交代周在犯案當天要準備變裝衣物、口罩及護目鏡（防辣椒水）等物品，張除了準備變裝物品外，還準備了槍械、頭套、束帶、辣椒水、辣椒噴霧等。

案發當日下午2點多，張朝亮與周俊誼分持改造手槍及空氣槍翻牆闖入豪宅內，率先控制李姓、朱姓園丁，及許姓看護、林姓按摩師等4人，以束帶綁住他們手腳後，闖入豪宅室內搜刮黃金壽桃、黃金碗、黃金金牌、現金、外幣、藝品、花瓶、珍珠項鍊等貴重物品後，再騎著2名園丁的機車分松藝路、神農路逃逸。

張、周兩人洗劫屋內所有財物後，經結算總計搶得新台幣7萬元，價值約新台幣10萬的日幣、泰銖，以及金飾變賣的贓款77萬元，不過因他們於犯案後2周即落網，其實仍有許多古董寶物還來不及變賣。

據了解，主嫌張朝亮20年前曾犯下震驚全台新光集團創辦人吳火獅長女吳如月的豪宅強盜案，當時被判刑18年9個月，於2017年獲得假釋，如今已前科累累的他2019年又重操舊業，引發各界譁然，對此，他這次還委任辯護律師向法院聲稱自己患有「偷竊癖」，需要精神鑑定。

不過橋頭地院審理時，認為他犯案前規劃、醞釀長達7、8月，事先勘查地形數次、模擬逃逸路線，犯案後還知道要丟棄犯罪物品加以變裝，種種行為顯然無精神異常的狀況，審結依強盜罪判他9年；另周男8年6月，其餘2人各處4月。全案仍可上訴。

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