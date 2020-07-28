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「泳池壓男童入水」家長怒PO網　曝警官對話：可以給你200塊醫藥費

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記者郭世賢、徐愷昕／桃園報導

中壢某游泳池25日下午發生一起戲水糾紛，新北瑞芳分局一名兩線三星陳姓警官遭控欺負孩童，將男童的頭往水裡壓，引發網友撻伐。眼看事情越演越烈，男童家長27日發文再痛訴，當日筆錄結束後，陳姓警官竟在警局外表示「要不要和解？不然互相提告對大家沒好處啦，還說「我可以給你200塊醫藥費」，讓她相當心寒，

回顧案情，事發於25日傍晚5時40分許，陳姓警官在中壢某游泳池內與男童發生戲水糾紛，沒想到男子卻動手掐住男童脖子不斷大喊，「誰的小孩？」隨後將孩子的頭往水裡壓，直到有民眾看不下去出面阻止，才救了孩子一命，隨後也立刻報警處理。

▲▼桃園男掐住男童！怒吼「壓水裡」他狂掙扎…妻兒就在旁邊看。（圖／翻攝爆怨公社）

▲被壓到水裡的男童及其父親。（圖／爆怨公社）。

有網友看到事情發生經過，氣憤於臉書《爆怨公社》PO文公審陳警，短短23分鐘引來1400名網友留言撻伐：「太差勁了吧！自己有小孩的人做出這樣的事」、「如果對我小孩這樣，我一定會扁他」、「 傻眼！居然把孩子頭按到水裡，嗆傷他是要負責嗎？」

男童家長27日匿名在臉書《爆料公社》發文稱，自己擔天因身體有傷，沒有陪同孩子下水，而是在外頭等待孩子玩完水，原PO再表示，由於小孩是獨生子容易感到寂寞，所以常常會尋找與自己年紀相仿的小朋友玩，沒想到當天孩子踢水潑到陳警，對方就起身用水回潑，孩子用水槍反擊後，卻遭拉住泳圈、無法離開，此時陳警又徒手抓住他孩子的脖子，「還把頭強壓在水底不放手」。

男童家長痛訴，事後經報警處理雙方一同去警局作筆錄，但筆錄結束後，陳警卻在警局外詢問要不要和解，表示提告對彼此都沒好處，還說「我可以給你200塊醫藥費」，讓她相當傻眼，遂反問陳警，「如果今天別人這樣對你小孩，你會原諒他嗎？」並回應，「我們麼錢都不要！我只要還給我兒子一個公道」。

▲水槍射到眼鏡男...男童慘遭「掐脖按到水裡」3秒！竟還被告傷害　媽怒還原經過。（圖／網友投稿）

▲「眼鏡男」身分曝光，是瑞芳高階警官。（圖／網友投稿）

陳警27日晚間也發千字文自清，他的2個孩子遭對方惡意欺負，他出面阻攔，不料男童重心不穩沉入水面，他立即將人拉起，一切皆有監視器畫面為證，只是全程不見對方家長，事後卻被曲解是壓男童入水，讓他感到委屈。

陳姓警官說，男童父親全程不在泳池邊照顧兒子，也未目睹過程，事後卻指控他「殺人未遂」。為了息事寧人，和解金一路從2000談到8000元，但男童父親不願意，即便看完監視器，仍堅持要提告，「我想澄清的是，本人擔任警務人員，秉持知法守法，決不會欺負弱小，若泳池業者願提供影帶，真相即可大白。」

瑞芳分局27日證實，文中的「眼鏡男」是分局內兩線三星警官，25日下午休假跟妻小到泳池玩耍，與民眾發生衝突。目前雙方說法有落差，也相互提告，但分局決不護短，也請陳姓警官配合調查，全案已經進入法律程序，後續將交由桃園市警局處理。

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